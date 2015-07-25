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415 bin lise son sınıf öğrencisi açıkta kaldı

LYS sonuçlarına göre 39 bin üniversite kontenjanı boş kaldı

25 Temmuz 2015 11:20

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) yerleştirme sonuçları önceki gece açıklandı. Buna göre, sınavsız geçiş dahil, tercih yapma hakkı olan 2 milyon 10 bin 790 adaydan 1 milyon 239 bin 800’ü tercih formu gönderdi. Tercih değerlendirme sonucunda, üniversitelerdeki 823 bin 739 örgün yükseköğretim programı kontenjanından 784 bin 950’sine yerleştirme yapıldı. Ayrıca, 198 bin 140 aday da Açık Öğretim Fakültesi’ni (AÖF) tercih etti. Üniversitelerin lisans programlarında 18 bin 770, ön lisans programlarında ise 20 bin 19 olmak üzere 38 bin 789 kontenjan boş kaldı.Bunun 18 bini 4 yıllık lisans bölümlerinden oluştu. 

Sınava başvuran 891 bin son sınıf öğrencisinden 415 bini tercihlerinden birine yerleşemeyerek boşta kaldı. Daha önce üniversiteye kayıt olup yeniden başvuran 403 bin adaydan 97 bini bir daha yerleştirildi. Eğitimciler bu sayının büyük çoğunluğunu bölümünden memnun olmayıp yeniden sınava girenlerin oluşturduğuna dikkat çekti. Üniversite kayıtları ise 3-7 Ağustos arasında yapılacak. İsteyen öğrenciler için elektronik kayıtlar, 28 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Zaman’da yer alan habere göre, FEM Dershaneleri Rehberlik Koordinatörü Faruk Ardıç, sonuçları şöyle değerlendirdi: “400 bine yakın bir öğrenci kitlesi yeniden sınavlara hazırlanıyor. 2015-ÖSYS'de devlet lisans programlarının kontenjanının 340 bin 197 olduğu bir sistemde grubun bu kadar büyük olmasının nedenlerinin araştırması gerekir. En önemli neden tercih döneminde öğrencilerin seçeceği bölümlerin özelliklerini bilmeden tercih etmeleri, programın özel şartlarına dikkat etmemeleridir. Böyle olunca da öğrenci sistem tarafından yerleştirilmekte ve maalesef seçtiği bölüm beklentilerini karşılamadığı için tekrar sınava hazırlanmaktadırlar. Bu sorun ancak öğrencilere tercih sürecinde aktif bir rehberlik yapılması çözüme kavuşturulabilir.”

 

Hatalı sorular ÖSYM'yi mahkemelik etti

 

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen, 12 Temmuz 2015'te gerçekleştirilen 2015 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ndeki (ÖABT) hatalı soruları yargıya taşıdı. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Soruları soru kitapçığında 1, 12, 31 ve 35. sorular için dava açıldı. Avukat Dilek Atak, sınava girenler adına Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne başvurdu. ÖSYM aleyhinde açılan davada, yürütmenin durdurulması ve iptali ile hatalı olduğu tespit edilen soruların cevaplarının tüm adaylar yönünden doğru kabul edilmesi istendi.

 

Kayıtlar ne zaman?

 

Üniversitelere kayıtlar 3-7 Ağustos’ta yapılacak. Adayların belirtilen süre içinde başvurmaları gerekiyor. Devlet üniversitelerinde öğrenciler için elektronik kayıtlar, 28 Temmuz-5 Ağustos arasında yapılacak.

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