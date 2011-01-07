410 hakim ve savcının görev yerleri değişti

T24 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, adli yargıda görev yapan 410 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yerini değiştirdi.



Kararnameye göre, nöbetçi olduğu gün 21 Balyoz davası sanığının tahliyesine karar verdiği için dikkat çeken özel yetkili İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Oktay Kuban Eskişehir hakimliğine atandı. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Hakim Oktay Kuban’ın görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve kendi isteği doğrultusunda atmasının yapıldığı öğrenildi. Yine Albay Dursun Çiçek’in Ergenekon davasında tahliyesine karar veren özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Mehmet Faik Saban, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı.



Kararnamede çok sayıda Bakanlık bürokratı ve tetkik hakiminin yerel mahkeme hakim ve savcılığına atanması dikkat çekerken, YARSAV ’ın listesinden HSYK üyeliği seçimlerine katılan Adli Sicil Genel Müdür Yardımcısı Orhan Sungur da Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ve Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in ölümlerine ilişkin iddiaları soruşturan özel yetkili Ankara Savcısı Hüseyin Görüşen ise terfi ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi. Görüşen aynı zamanda, AKP ve Fethullah Gülen cemaatine yönelik komplo planlandığı iddiaları ile gündeme gelen ve Albay Dursun Çiçek’in imzasını taşıdığı iddia edilen İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nın bulunduğu avukat Serdar Öztürk’ün bürosunda yapılan aramayı yürütmüştü.



10 yıl önceki kanlı Hayata Dönüş operasyonu sırasında Bayrampaşa Cezaevi Savcısı olan İstanbul Savcısı Fikret Ünalan Sivas Savcılığı’na atandı. Ergenekon sanığı Adil Serdar Saçan’la yaptığı konuşmalar tespit edilen ve telefonları Bakanlığın talebi üzerine dinlenen İstanbul Savcısı Murat Yiğit ise Malatya Savcılığı’na gönderildi. Geçtiğimiz ay bir tanığı taciz ettiği iddiasıyla hakim A.S hakkında dava açan İstanbul Başsavcı Vekili Metin Şentürk Kocaeli Savcılığı’na tenzili rütbe ile atandı.





