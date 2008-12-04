41 yıl önce öldü bu yıl seçmen oldu!

21 Ekim 2007 halk oylaması sırasında 42 milyon 629 bin 733 olan seçmen sayısının bir anda 6 milyon artması tartışmalara neden olurken, İzmir’de yaşanan bir olay tartışmalara yeni bir boyut getirdi. 41 yıl önce iki aylıkken ölen Zeynep Zeki’nin adı seçmen listelerine eklendi.



Karabağlar ilçesinin Kazım Karabekir Mahallesi’nde oturan emekli astsubay İsmail Zeki (68), muhtarlığa giderek askıdaki seçmen listelerini kontrol etmek istedi. Zeki, 1967 yılında dünyaya gelen ve iki aylıkken ölen kızı Zeynep Zeki’nin ismini listede görünce şoke oldu.

Zeki, bu durumu düzeltmek için Karabağlar Nüfus Müdürlüğü’ne giderek nüfus kayıt örneği çıkardı.



Şahit istendi



Kendisine verilen örnekte 41 yıl önce vefat eden kızının isminin olmadığını gören Zeki, seçmen listelerinde yaşanan yanlışlığı yetkililere anlattı. Bunun üzerine Karabağlar Nüfus Müdürlüğü, Zeki’nin kütüğünün kayıtlı olduğu Sivas’a durumu bildirdi ve nüfus kayıt örneği istendi. İzmir’e yollanan nüfus kayıt örneğinde, 1967’de vefat eden Zeynep Zeki’nin sağ göründüğü anlaşıldı. Bunun üzerine Karabağlar Kaymakamlığı’na dilekçe yazarak kızının öldüğünü bildiren Zeki’den şahit istendi. Zeki, İzmir’deki Sivaslı komşularını şahit göstererek kızının öldüğünü ispatladı.



7 seçimde yoktu



Bugüne kadar yapılan 1987, 1991, 1995, 1999, 2002, 2004 ve 2007 seçimlerde ismi listelere girmeyen Zeynep Zeki’nin 29 Mart 2009’da yapılacak yerel seçimlerde oy kullanacakların sıralandığı listeye isminin nasıl girdiği anlaşılamadı. İsmail Zeki, "Kızım öldüğünde bunu Nüfus Müdürlüğü’ne bildirdim. Sivas’tayken nüfus örneği de çıkardım ama kız sağ gözükmüyordu. Bunca zamandır ölü olan kızım nasıl olur da seçmen listelerine girdi" diyerek, şaşkınlığını dile getirdi.

