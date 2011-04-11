-41 YAŞINDAKİ KADIN LASTİK TAMİR EDİYOR ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - Ankara'da oto lastiği tamir eden oğlu, sevdiği kızı kaçırmaya gidince kısa sürede olsa işyerinin boş kalmasını istemeyen 41 yaşındaki kadın, lastik tamirciliğine başladı. Oğlunun dönmesi ve işin inceliklerini öğretmesiyle kendini bu alanda geliştiren Gül Aydın, oğlu askere gidince de ailesinin geçimini sağlamak için işini sürdürdü. Oto lastikçisi oğlunun sevdiği kızı kaçırmaya gitmesiyle kısa süreliğine boş kalan dükkanda lastikçilik yapmaya başlayan kadın herkesi şaşırtıyor. Oğlunun dönmesi ve işin inceliklerini öğretmesiyle bu alanda kendini geliştiren kadın, oğlunun askere gitmesinin ardından yağdan kararan elleri ile ailesinin geçimini tek başına sağlıyor. Ankara'nın Eryaman semtinde 41 yaşındaki Gül Aydın, birçok erkeğin yapmakta zorlandığı lastik değiştirmeyi kendine iş olarak seçerek herkesi hayrete düşürüyor. Aydın, yaptığı açıklamada, iki oğluyla yaşadığını, bir oğlunun ilkokul öğrencisi olduğunu, büyük oğlunun ise oto lastik tamirciliği yaptığını söyledi. Oğlunun askere gitmesinin ardından işlerin başına kendisinin geçtiğini dile getiren Aydın, ''Ben oğluma çalışırken sürekli yemek götürüyordum. O arada da onu takip edip nasıl çalıştığını izliyordum'' dedi. Oğlunun bir kıza aşık olduğunu anlatan Aydın, şöyle konuştu: ''Oğlum bir gün sevdiği kızı kaçırmaya gitmiş. Ben de iş yerine yemek getirdiğimde kimsenin olmadığını gördüm. Müşteriler geliyor ancak oğlum olmadığı için geri dönüyorlardı. Böyle olunca ben de lastik değiştirmeyi öğrenmeye karar verdim. Biraz oğlumdan gördüklerimle biraz da çevreden öğrendiklerimle araçların lastiklerini değiştirmeye başladım. Oğlum geldikten sonra ilk başlarda benim çalışmamı istemedi. Hatta beni kıskandı. Ancak benim tek isteğim çalışmak ve onu desteklemek olduğunu görünce bana yardım etmeye karar verdi. İlk başlarda çok zorlandım. Sabaha kadar uğraştım. Oğlumun gösterdiği lastikleri araçlara taktım, çıkardım. Daha sonra eski lastiklerle yama yapmayı öğrendim.'' Oğlunun askere gitmesinin ardından iş yerini tek başına işletmeye başladığını ifade eden Aydın, müşterilerle zaman zaman ilginç diyaloglar yaşadığını da söyledi. -İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ OĞLUNUN GURURU- İlkokul 4. sınıf öğrencisi bir oğlunun daha olduğunu anlatan Aydın, ''Küçük oğlum da benimle gurur duyuyor. İlk başlarda annesinin oto lastikçiliği yaptığını söylemekten çekiniyordu, şimdi ise benimle gurur duyuyor. Akşamları işten geldikten sonra yağlı ellerimi görüp, 'Ben okuyup büyük adam olacağım. Senin ellerinde yağ olmayacak' diyor. Bu da beni çok mutlu ediyor'' dedi. ''Oto lastikçisi olmak hiç bir zaman aklımdan geçmedi ama şartlardan dolayı bu işi yapmaya başladım. Mesleğimi çok seviyorum'' diyen Aydın, oto lastikçiliği ile oto yıkamanın yapılabildiği bir merkez açmak istediğini bu konudaki en büyük engelin ise maddi sıkıntılar olduğunu kaydetti. -MÜŞTERİ GÖRÜŞÜ- Kendisinden lastik değiştirmesini isterken bazı müşterilerin çekindiğini dile getiren Aydın, ''Geçenlerde bir genç gelerek 'Abla makineniz var mı bir bijonu sökemedik' dedi. Ben de 'Makineye gerek yok ben sökerim' dedikten sonra elimle bijonu çıkardım. Bunu gören genç çok şaşırdı'' diye konuştu. Bir defa gelenlerin daha sonra devamlı müşterisi haline geldiğini bildiren Aydın, oğlunun askerden dönmesinin ardından da işlerin başında olmaya devam edeceğini anlattı. Lastik tamircisi müşterilerinden Serdar Kürkçü ise aracının lastiğine vida girdiği için tamire geldiğini söyledi. Lastikçide Gül Aydın ile karşılaştığını ve ona 'Abla lastiği tamir ettirecektim kimse yok mu?' diye sorduğunu ifade eden Kürkçü, Aydın'ın 'Ben varım, tamir ederim' yanıtı üzerine çok şaşırdığını söyledi. Aydın'ın hızla lastiği tamir etmesi ile şaşkınlığının katlandığını dile getiren Kürkçü, ''Yollarda lastikleri patlayıp kenara çeken ve yardım bekleyen çok sayıda kadın ve erkek görüyoruz. Lastik değiştirme sadece kadınlar için değil erkeklerin de zorlandığı bir konu. Bunu bir kadının kendine meslek edinmesi takdir edilecek bir durumdur'' diye konuştu.