41. SİYAD ödülleri dağıtıldı

41’inci SİYAD Ödülleri, Cemal Reşit Rey Konser Salonun’da yapılan bir törenle sahiplerini buldu.



‘Sonbahar’, en iyi film dâhil dört ödül alırken; ‘Üç Maymun’ da en iyi yönetmen dahil dört ödülle onu izledi.



En iyi yabancı film ödülü ise Paul Thomas Anderson’ın Oscar adayı filmi ‘Kan Dökülecek’in oldu. Umut Veren Sanatçı ödülünü ise İnan Temelkuran aldı.



İşte ödül kazananlar:



En İyi Kısa Film: Unus Mundus (Yönetmen: Senem Tüzen)

En İyi Belgesel: Devrimci Gençlik Köprüsü (Yönetmen: Bahriye Kabadayı)

En İyi Sanat Yönetimi: Natali Yeres (Rıza)

En İyi Kurgu: Ayhan Ergürsel, Bora Gökşingöl, Nuri Bilge Ceylan (Üç Maymun)

En İyi Müzik: Demir Demirkan (Devrim Arabaları)

En İyi Görüntü Yönetimi: Feza Çaldıran (Sonbahar)

En İyi Senaryo: Özcan Alper (Sonbahar)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı: Ahmet Rıfat Şungar (Üç Maymun)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı: Tülin Özen (Vicdan)

En İyi Erkek Oyuncu Performansı: Onur Saylak (Sonbahar)

En İyi Kadın Oyuncu Performansı: Hatice Aslan (Üç Maymun)

En İyi Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan (Üç Maymun)

En İyi Film: Sonbahar (Yapımcı: F. Serkan Acar)

En İyi Yabancı Film: Kan Dökülecek (There Will Be Blood)