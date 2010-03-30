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Kültür-Sanat

41. sanat yılında Kadir İnanır

İstanbul Fİlm Festivali'nde Sinema Onur Ödülü verilecek olan, Türk sinemasının önemli oyuncularından Kadir İnanır sinema kariyerinin 41. yılını kutluyor.

30 Mart 2010 03:00

T24 - Uluslararası İstanbul Fİlm Festivali'nde kendisine Sinema Onur Ödülü verilecek olan, Türk sinemasının en önemli oyuncularından Kadir İnanır sinema kariyerinin 41. yılını kutluyor.
  

Ankara Ekspresi, Üç Arkadaş, Dönüş, Köprü, Kambur, Bodrum Hakimi, Dila Hanım, Selvi Boylum Al Yazmalım, 72. Koğuş, Ah Güzel İstanbul, Yılanların Öcü, Karılar Koğuşu, Sen Türküleri Söyle, Tatar Ramazan... Bu filmler Kadir İnanır'ın beyazperdeye damgasını vurmuş filmlerinden sadece bir kısmı. İnanır şimdi sanat hayatının 41. yılını kutluyor.

Türk sinemasının simge isimlerinden olan aktör 1949 yılında Fatsa'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon bölümünü bitiren İnanır, 1969 yılında bir yarışmada birinci olarak beyazperdeye adım attı.

'Yedi Adım Sonra' filmiyle sinema hayatına başlayan İnanır, bugüne kadar 200'e yakın sinema filminde, 10'un üzerinde televizyon dizisinde rol aldı.

'Ah Gardaşım' ve 'Savcı' ile kamera arkasına da geçen İnanır'a, kariyerinin 41. yılını kutlaması vesilesiyle, bu ay İKSV tarafından Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Sinema Onur Ödülü verilecek. İnanır'ın, son yıllarda yer aldığı -özellikle diziler- yapımlar eski günlerini aratsa da Türk sinema tarihine geçen filmlerinin etkisi ise hiç azalmadı.


Sinema emekçilerinin hakları konusunda aktif bir şekilde çalışan ve hala üretmeye devam eden İnanır, Milliyet Sanat'ın Nisan sayısında yer alan röportajında da önemli bir bir projenin müjdesini verdi.

İnanır, Yeşilçam'ın belgeslini yapmayı amaçladığını söyledi ve şunları söyledi: ''Sinemaya girdiğim ilk günden beri, daha o küçük kamerlara kullanılmazken ben fotoğraflarla, set fotoğraflarıyla müthiş bir arşiv yaptım. Ölmüş insanların geçmişlerini göreceksiniz bu kayıtlarda. 40 yıl boyunca sinemanın nereden nereye geldiğini göreceksiniz. Bu sadece benim değil Yeşilçam'ın belgeseli olacak. Son 40 yılda Türk sinemasında neler olduğu izleyiciye çok samimi birinin itirafları, notları ve görüntüleriyle ulaşacak.”



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