41 köşe yazarından Suriye yorumu

Suriye’de Esed yönetiminin muhalifler tarafından Şam’da aldığı ağır darbeden sonra yönetim boşluklarından yararlanan Kürtler ülkede iktidar savaşına ortak olmak için bazı bölgeleri ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından akıllarda, ‘’Kürtlerin bu hareketi beklenmedik bir gelişme miydi? Ankara'nın Suriye politikası bu gelişmeyi ne kadar öngörüyordu?’’ gibi sorular oluştu.

Medyatava’nın derlemesiyle işte 41 köşe yazarından Suriye’de yaşanan gelişmelere dair yorumlar:

HÜRRİYET

Ertuğrul Özkök: Arap baharı, Kürt baharına dönüştü

"...Artık Kürtlerle, 1200 kilometre sınırımız var.

Haritaya bakarsanız bir başka gerçeği daha görürsünüz.

O sınırın bu tarafının da en az 800-900 kilometresinde Türkiye’nin Kürt nüfusu oturuyor.

Bunun anlamı şudur:

'Kürt baharı' sınırımıza dayandı..."

Sedat Ergin: Kürtlerin en sessiz iktidar hamlesi

"...Kürt gruplar, bekleyerek, en uygun zamanı kollayarak, bu optimal anı yakaladıklarında yaptıkları belirleyici bir hamleyle kendilerini birden Suriye’nin geleceği üzerinde kilit bir oyuncu haline getirdiler..."

Taha Akyol: Ortadoğu'da yeni harita?

"...Evet, hiçbir devlet Ortadoğu’da Kürtleri dikkate almadan bir siyaset geliştiremez artık. Ortadoğu’da 21. yüzyılda sadece Türkler, Farslar ve Araplar değil,

Kürtler de vardır. Şu ya da bu tarzda bir siyasi forma da ulaşacaktır. Ama nasıl?..."

Yalçın Doğan: 4. hamlede PKK toprak sahibi

“'Bundan sonra stratejik üssümüz Suriye olacaktır. TC’ye karşı savaşı Suriye’den yöneteceğiz'.

Türkiye Suriye’yi düşman ilan etmeden çok önce, daha 2010 yılında PKK '4. Stratejik Hamle' adı altında, örgütüne bu planı duyuruyor.

2010 yılında. PKK’nın stratejisi açıkça bu iken, Türkiye’yi yöneten siz olsanız Suriye’ye karşı nasıl bir politika izlersiniz?..."

Şükrü Küçükşahin: Baro başkanı biliyor Davutoğlu bilmiyor

"...Kör olmaya gerek yok, soru basit, Irak, Suriye derken sırada neresi var?

Şu da artık net, devlet halkı ısrarla aldatıyor, doğruyu söylemiyor..."

SABAH

Mahmut Övür: Suriye'de Kürt devleti mi Kürt siyasallaşması mı?

"...Aslında Suriye'deki gelişmeler sürpriz değil. Ortadoğu'da haritalar değişirken Kürtlerin yeni pozisyon alacağı çok açıktı. Burada önemli olan PKK meselesi... "

Okan Müderrisoğlu: Ankara'nın Suriye senaryosu

"...Ankara'nın hesabının tutup tutmayacağı, Esad'ın devrilme biçimi ve geçiş hükümeti modeli ile yakından ilgili. Zira, bugün için sınır kapılarını kapatan Türkiye, Suriye'deki isyanın beraberinde getireceği sorunları kapının dışında tutamayacağını biliyor..."

Nazlı Ilıcak: Suriye, PYD ve Barzani

"Esad rejimine karşı tavır almak doğruydu. Ama 'İnsan hakları çiğneniyor' gerekçesiyle bu kadar ön plana çıkmanın anlamı var mıydı? Eğer Türkiye, 'kazanandan yana olayım' diye böyle bir politika benimsemişse, gelişmeler, kimsenin, hele Türkiye'nin, bu işten kazançlı çıkmayacağının habercisi..."

MİLLİYET

Aslı Aydıntaşbaş: Suriyeli muhaliflerin merkezine yolculuk...

"...İki gün önce muhaliflerin eline geçen Azaz'da Özgür Suriye Ordusu hakim. Kanlı çatışmalar sonrasında kenti geziyoruz. Yanmış tankların arasında oynayan çocuklar var..."

Fikret Bila: PKK ve Kürt sorunu boyut değiştiriyor

"Bu gelişme PKK’nın Kandil ve Kuzey Irak’ın dışında devletimsi bir yapı kurabileceği önemli bir parça daha kazanması anlamına geliyor.

Bölgeyi tamamen kontrolü altına alıp, silahlı varlığını güçlendirdikten sonra Suriye sınırından doğru da Türkiye’ye saldırılar düzenlemesi mümkün hale gelecek.

Bu durum PKK’nın Türkiye’ye yönelik stratejisini de değiştirecek önemde bir kırılma noktası olacaktır."

Hasan Cemal: ‘Kuzey Suriye’ için beş nokta!

"...Türkiye eğer kendi Kürt sorununu kendine dert edinir ve kapsamlı bir oyun planı hazırlarsa rahat eder, manevra alanı hem bölgede, hem kendi sınırları içinde genişler. Yoksa ‘yeni Suriye’yle birlikte, tıpkı Kuzey Irak olayında olduğu gibi, derin bir istikrarsızlık kaynağının etki alanına girer..."

Can Dündar: Yeni Kürt komşumuz hayırlı olsun

"...Suriye sınırında özerk bir Kürt bölgesi oluşuyor ve Irak sınırındaki Kürt bölgesiyle, 'Kürt Yüksek Konseyi' otoritesi altında birlikte hareket ediyor.

'Büyük Kürdistan' hayali canlanıyor.

Ve tabii Ankara’da tüyler diken diken oluyor..."

Mehmet Tezkan: Suriye'den çırak çıkarız

"...PYD ile uzlaşırlarsa Barzani’nin hamiliğini kabul ederse -ki başka şansları yok- yeni bir komşumuz var demektir..

Güney komşumuz!.."

VATAN

Okay Gönensin: Çökmüş politikada ısrar

"Suriye’nin Türkiye’ye sınır bölgelerinin bir kısmında Kürt örgütlerinin egemenlik kurmalarının Ankara’da yarattığı telaş devam ediyor. Telaşın bir tarafında da göz önündeki gerçeklere gözünü kapamak yatıyor..."

Bilal Çetin: 10 ay önceki Suriye mektubu...

"...Hükümet, Suriye konusunda izlediği politika ile Türkiye’nin aşil topuğuna mı kurşun sıkmış oldu? Bu durum hükümetin hiç hesaba katmadığı bir gelişme miydi?.."

Ruşen Çakır: Kürtlerde "caş" devri geride kaldı

"...Kürt örgütleri, bir yandan bölgedeki farklı güç ve odaklar arasındaki çatışmalara doğrudan dahil olmamaya çalışıp, diğer yandan kendi içlerindeki çelişki, anlaşmazlık ve farklılıkları bir kenara bırakarak yeniden şekillenen bölgemizde en güçlü bir şekilde varolma yolunda birlikte hareket ediyorlar. Bu yolda epey mesafe katetmiş durumdalar ve daha da katedeceğe benziyorlar."

Fatih Altaylı: PKK, Barzani ve Suriye

"...Suriye'nin Kürt bölgesinde PKK kontrolünde 'özerk bölgeler' oluşmasından söz edip, bunu 'Barzani destekli' olarak görüp bunun üzerine yorum ve haber yapmak olsa olsa ciddi bir cehalet göstergesi olabilir..."

RADİKAL

Özgür Mumcu: Vurgun yemeye az kaldı

"...Son zamanlarda Suriye krizinin Kürt boyutu ön plana çıktı. Fakat krizin alttan alta gelen bir Alevi boyutu da var. Bunun Türkiye'ye etkilememesi hayal olur..."

Murat Yetkin: Sınırlar değişiyor; hazırlıklı olun

"...Bölgede hayaleti hep dolaşmış ama hiç vücut bulamamış bir Kürt devletinin, şimdi Arap Baharı’nın yan ürünü olarak kurulması mümkün mü? Böyle bir durum, bölgede zincirleme etkiye yol açacaktır; tıpkı bir asır öncesinde olduğu gibi…"

AKŞAM

Serdar Akinan: Kuzey Suriye gerçekleri

"Suriye'de olup biteni anlamak için sınırı geçmek gerekiyormuş. Dün öğle saatlerinde bölgenin en hassas noktası Kamışlı'ya girdim..."

ZAMAN

Şahin Alpay: Kürt sorununun uluslararası boyutu

"...Türkiye olarak önümüzde iki seçenek var: Ya Kürtlerin ortak demokratik taleplerini görmezden gelme politikasında ısrar ederek ülkeyi bölünmeye ve yıkıma doğru götüreceğiz. Ya da gerek içte, gerekse dışta Kürtlerin ortak demokratik taleplerine saygı göstererek, ülke bütünlüğünü ve refahını güven altına alacağız..."

YENİ ŞAFAK

Akif Emre: Türkiye'nin gücünün sı/nı/rları

"...Suriye konusunda gelinen noktada yaşanan tıkanma, Türkiye'nin imkanlarını, gücünün sınırlarını, hayalle gelecek tasavvurunun karıştırılmasını açıklayıcı bir gösterge oldu..."

Abdülkadir Selvi: Suriye'de Kürt devleti mi kuruluyor?

"...Türkiye eliyle Suriye'de bir Kürt devleti mi kuruluyor? Bu soruyu bir adım daha ileriye götüreyim, Türkiye'nin Suriye politikası bir Kürt devletinin kurulmasına mı neden oluyor? Türkiye'nin Suriye politikasının sonuçları değil bunlar. Suriye'nin içine düştüğü durumun ürettiği sorunlar..."

Cem Küçük: ABD'nin Stratejik Hamlesi: Kürt Devleti

"...Sanki Suriye topraklarında Iraklı Kürtlerin -yani Barzani'nin- desteğiyle yeni bir oluşum içine giriliyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye'nin toprak bütünlüğüne dikkat çekti ama gelişmeler pek umut vaat edici noktada gitmiyor..."

STAR

Ahmet Kekeç: Şimdi de Suriye Kürtleri mi çıktı başımıza?

"...Muhtemel bir Kürt devletini savaş sebebi sayan Ankara, büyük müttefikin Kuzey Irak’ta oluşturduğu ya da oluşturulmasına katkıda bulunduğu yapıya itiraz etmedi.

Buna 'edemedi' dersek, dış politikadaki babalanmaların nasıl rasyonaliteden kopuk, nasıl gerçek dışı bir düzleme oturduğunu daha iyi görmüş oluruz..."

Sedat Laçiner: Esad'sız bir Suriye'ye doğru

"...Suriye’de bir dönem kapanıyor, yeni ve zorlu bir dönem açılıyor. Suriye bir yönüyle Irak’ın kaderini paylaşıyor. Suriye’de işler tamamlanır tamamlanmazsa sırada İran var..."

Nasuhi Güngör: Suriye nereye koşuyor?

"...Suriye ve Irak Kürtleri arasındaki yakınlaşma, birinin diğerinin güvenliği için hamle yapacağı noktalara kadar ulaştı. Daha da hızlanacak, kimsenin kuşkusu olmasın.

Peki ya gelişmelerin üçüncü ayağı, yani Ankara’nın bu sürecin hamisi olması gerçekten mümkün mü?.."

Abdelbari Atwan: Suriye’deki tırmanıştan duyduğum korkular

"...Suriye’de ve tüm bölgede durum uçuruma doğru ilerliyor. Bölgesel bir savaş ve küresel süper güçlerin müdahale etmeleri olasılığı gittikçe artıyor. Suriye’deki olayların tüm bölge ve belki de tüm dünya için cehennemin kapılarını açma ihtimali, korku ve dehşete düşürüyor."

TARAF

Yıldırıy Oğur: Kürtler mutlu olursa...

"Endişeye mahal yok. Suriye’de yıllardır bir diktanın zulmü altında vatandaş bile sayılmamış Kürtler sonunda haklarını geri alıyor. Buna ancak sevinilebilir..."

Orhan Miroğlu: Suriye devrimi ve PKK

"...Nerede ve hangi koşullarda yaşıyor olurlarsa olsunlar Kürtlere tek bir lider ve tek bir yönetim modeli önermek, gerçeği fazlaca zorlamaktan ve Kürtler arasındaki güvensizliği arttırmaktan başka bir işe yaramıyor..."

CUMHURİYET

Cüneyt Arcayürek: Hayırlara Vesile Olmayacak Gelişmeler...

"...RTE ile derin strateji ustası Davutoğlu’nun kendilerinden menkul, başta ABD ve Batı ülkelerinin taşeronluğunu yaptığı dirayetli politikalarının hesaba katmadığı, tabii hayırlara vesile olmayacak bir etken devreye giriyor. Kuzey Irak’taki PKK, Suriye’nin kuzeyine yerleşiyor..."

Hikmet Çetinkaya: Suriye, Irak olur mu?

"...Ankara, Suriye sınırındaki son gelişmeleri yakından izlerken, karşımıza bir Kuzey Irak gerçeğinin ortaya çıkmasından tedirgin.

Aslında Suriye’deki kanlı olayların bu noktaya geleceği önceden belliydi..."

Ümit Zileli: Suriye ‘Kandil’i Hayırlı Olsun!..

"...Ülkeyi büyük bir facianın eşiğine getirip kilitleyenler, şimdi göreceksiniz 'milli birlik' çığlıkları atmaya başlayacaklar... Sansür, zorbalık, 'ileri demokrasi'nin vazgeçilmez koşulları olarak bir karabasan gibi halkın ve yurtsever aydınların üzerine çökecek... Fakat yapacakları hiçbir şey, BOP projesinde sona yaklaşıldığı ve burnumuzun dibinde nurtopu gibi bir ikinci 'Kandil' yapılandığı gerçeğini değiştirmeyecek, ne yazık ki!.."

POSTA

Mehmet Ali Birand: Türkiye'ni başı "100 sorunla" dertte

"...Ankara’ ya dışarıdan bakanlar, Suriye muhalefetinin tamamen bizim tarafımızdan yönlendirildiğini sanıyorlar. Oysa muhalif güçlerden bizim de aleyhimize öyle sesler çıkıyor ki, insanı korkutuyor.

Ankara’ nın başındaki en önemli kara bulut Şam’dır..."

Candaş Tolga Işık: İçimizdeki Esadçılar

"Bir ara ‘İçimizdeki İrlandalılar’ vardı...

Şimdi ise ‘İçimizdeki Esadçılar’ var...

Kimileri ‘İçimizdeki Baascılar’ da diyor ama ben ‘İçimizdeki Esadcılar’ demeyi daha çok seviyorum..."

BUGÜN

Ahmet Taşgetiren: Ortadoğu'da ne oluyor?

"...Türkiye'nin Kürt sorunu daha şimdiden bambaşka bir mahiyet kazandı.

Ikınıp sıkınarak söylenenler, aslında bir endişeyi örtmeye yetmiyor:

'-Kuzey Irak'tan sonra Suriye'de de özerk bir Kürt yapılanması oluşursa bunun Türkiye'ye etkisi ne olur?'

Soru bu..."

Gültekin Avcı: Suriye kaosundan KCK çıkarsa...

"İnsanlık dramı açısından Esed'in gitmesi önemli ve gerekli.

Lakin Ortadoğu dengeleri ve stratejik açıdan Suriye bunalımı Esed'in gitmesi eşiğini çoktan aştı..."

Seda Şimşek: PYD'nin 7 bin kişilik milis gücü

"...Ankara'da dün Başbakan Erdoğan, Güvenlik Zirvesi'ni topladı. Suriyeli Kürtler ile ilgili gelişmeler, Türkiye açısından öyle hiç beklenmedik bir sorun gibi gözükmüyor..."

ÖZGÜR GÜNDEM

Delil Karakoçan: ‘Arap Baharı’, Kürt devrimi...

"...Türkiye, olası bir Kürt hareketlenmesine karşı Suriye muhalefetini açıktan destekledi. Hatta organize oluşuna öncülük etti. 'Anti Kürt' bir oluşum için yoğun çaba sarf etti. Toplantılar, konferanslar düzenledi. Diplomatik, lojistik destek sundu.

Hatta Irak Kürtlerini de bu cepheye çekmeye çalıştı. Olmadı, Suriye’deki Kürt bölgelerini işgalin yollarını aradı.

Ancak başaramadı..."

Veysi Sarısözen: Hatay, Adana, Mersin&action=haber_detay&module=nuce&authorName=Veysi SARISÖZEN&authorID=2">Barışçı devrim ve Hatay, Adana, Mersin

"...Şu anda, Suriye sorununda barış imkanı büyük ölçüde Batı Kürdistan’da yaşanan devrimin geleceğine bağlıdır. Devrimle dayanışma yalnız Kürtlerin değil, iç savaşta varlığı kanlı bir tehdit altına giren Alevi Arap halkının da geleceği ile ilgilidir..."

Baki Gül: Suriye Kürtlerini de Öcalan örgütledi

"Türkiye acayip sıkışık. PYD’nin öncülüğündeki devrim AKP’nin danışmanlarını da ezdi geçti. Suriye Kürtlerinin devrimini ise görmezden gelecek kadar alıklaşmış bir yönetim gerçeğine sahip..."