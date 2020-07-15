41 kişinin öldüğü Elazığ depreminin ardından inşa edilecek yeni konutlar için açılan ihaleyi de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı yapan şirket almış

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), 41 kişinin hayatını kaybettiği ve bin 607 kişinin de yaralandığı 24 Ocak Elazığ depreminin ardından inşa ettirdiği konut projeleri için açılan ihaleler pazarlık yöntemiyle yine bilindik şirketlere verilmiş.

Elazığ’da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı gibi çok sayıda projeyi inşa eden Rönesans Holding’e 258 milyon TL’lik, Kolin İnşaat’a da 169 milyon TL’lik konut projesinin ihalesi verildi.

Kamu İhale Kurumu’ndan edinilen bilgiye göre, TOKİ 24 Nisan’da “Elazığ İli Merkez İlçesi Yemişlik Mahallesi, birinci etap bin 72 adet konut, 30 adet dükkân ve bir adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin” yapılması için ihale düzenledi. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, toplam yedi şirketin katıldığı ama sadece üç şirketin geçerli teklif verdiği ihaleyi, 258 milyon 480 bin TL teklif veren Rönesans Holding’e bağlı Rec Uluslararası İnşaat Yatırım Şirketi’nin kazandığı açıklandı. Ayrıca projenin 240 günde tamamlanması da istendi.

TOKİ’nin 7 Mayıs tarihinde düzenlediği ‘Elazığ İli Merkez İlçesi Zafran Mahallesi 689 adet konut, 35 adet dükkân ve bir adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin’ ihalesi de yine kamuoyunun yakından tanıdığı bir isme gitti.

İhaleyi, 169 milyon 923 bin TL teklif veren Kolin İnşaat’ın kazandığı açıklandı. TOKİ ile Kolin İnşaat arasında projenin 200 günde tamamlanması için sözleşme imzalandı.