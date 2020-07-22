41 kişinin hayatını kaybettiği YHT faciasının üzerinden 16 yıl geçti: Bu, ne ilk ne de son kaza oldu!

Sakarya Pamukova’da 41 yurttaşın ölümüyle sonuçlanan YHT faciasının bugün 16’ncı yılı. Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Pamukova YHT seferlerinin 2004’te uzmanların uyarılarına rağmen başlatıldığını hatırlatarak bu kazanın ne ilk ne de son olduğunu söyledi. Yener, Türkiye’deki ölümlü tren kazalarının dünya ortalamasının yaklaşık üç kat üzerinde olduğunu da belirtti.

Uzmanların tüm uyarılarına rağmen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve 2004 yılında da Sakarya’nın Pamukova ilçesi yakınlarında raydan çıkarak, 41 yurttaşın ölümüne, 89 yurttaşın da yaralanmasına yol açan Pamukova Yüksek Hızlı Tren (YHT) faciasının bugün 16’ıncı yıl dönümü.

İstanbul-Ankara seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış tren, Pamukova yakınlarındaki Mekece Köyü mevkiinde 22 Temmuz 2004’te raydan çıkarak devrildi. Kazada 41 kişi yaşamını yitirdi, 89 kişi yaralandı. Bilirkişi incelemesinde 80 kilometre hızla gitmeleri gerekirken 132 kilometre hız yapan makinistler ile yol tamiratlarını yapmayan ve sinyalizasyon hatası nedeniyle TCDD, 8’de 4 oranında kusurlu bulundu.

Yargılama süreci 10 yıl sürdü

2008’de davanın görüldüğü Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde makinistlerin avukatı Salih Ekizler, delillerin TCDD yetkililerince karartıldığını öne sürdü. Kaza ile ilgili yargılama süreci 10 yıl sürdü. Baş makinist Fikret Karabulut 5 ay, ikinci makinist Recep Sönmez ise 3 ay tutuklu kaldı. 7,5 yıllık zaman aşımı sonrası 20 Ocak 2012’de düşen dava, yeniden açıldı ve kararlar verilerek Yargıtay’a gönderildi.

Makinistlere para cezası

Yargıtay’ın zaman aşımının kaldırılmasına yönelik kararına uyan Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘taksirle demiryolu kazası tehlikesine sebebiyet verme’ suçundan yargılanan birinci makinist Karabulut’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve bin 500 lira para cezası, ikinci makinist Recep Sönmez’e 1 yıl 15 gün hapis ile 150 lira para cezası verdi.

TCDD Genel Müdürü hakkında soruşturma açılması talebini Binali Yıldırım reddetmişti

Sönmez’in cezası ertelendi. Aynı davanın sanığı olan tren şefi Köksal Coşkun’un beraat kararı daha önce yüksek mahkemece onadı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı’nın, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman hakkında soruşturma açılması talebi dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından reddedildi.

"Ne ilk ne de son oldu"

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Pamukova tren faciasına ilişkin bir açıklama yaptı. Yener, Pamukova yüksek hızlı tren seferlerinin 2004 yılında meslek kuruluşları ve uzmanların uyarılarına karşın başlatıldığının altını çizerek, “Bu, ne ilk ne de son kaza olmuştur. Demiryolu politikalarının olmazsa olmazı kamu işletmeciliği ve mühendislik disiplinlerine gereken önemin verilmesidir” dedi.

"Türkiye’deki ölümlü tren kazaları dünya ortalamasının yaklaşık üç kat üzerinde"

Yener, Tekirdağ Çorlu’da 25 kişinin ölümüne neden olan tren faciasıyla Ankara’da sinyalizasyon eksikliği nedeniyle 3’ü makinist 9 kişinin ölümüne neden olan tren kazasını hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Konvansiyonel hatlar ve YHT hatlarında bulunan sorunlar ile TCDD’nin yeniden yapılandırılması uygulamaları kazaların başlıca nedenidir. Türkiye’deki ölümlü tren kazaları dünya ortalamasının yaklaşık üç kat üzerinde.”