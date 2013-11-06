İKSV'nin ertelenen ödül töreni ve açılış konseri 10 Kasım'da

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 41. İstanbul Müzik Festivali’nin ertelenen ödül töreni ve ertelenen açılış konseri, 10 Kasım Pazar akşamı saat 19.00’da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Törende, Türkiye’de çoksesliliğin yayılması ile genç müzisyenlerin eğitim ve gelişimleri yönündeki çabalarıyla da öne çıkan, günümüzün en başarılı sanatçıları arasında yer alan piyano ikilisi Güher ve Süher Pekinel’e İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülleri takdim edilecek. Törende ayrıca festivalin gerçekleştirilmesine en yüksek katkıda bulunan gösteri sponsorlarına da birer teşekkür plaketi verilecek.

Töreninin ardından akşam, şef Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın vereceği konserle devam edecek. Konserin solisti ise Uluslararası Genç Müzisyenler Çaykovski Yarışması’nı kazanan Veriko Çumburidze olacak.

41. İstanbul Müzik Festivali Ödül Töreni ve Konseri

Tarih : 10 Kasım Pazar

Mekân : Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

Ödül Töreni : 19.00

Konser : 19.30

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Özlem Bekiroğlu (212) 334 07 14

Ayşen Gürkan (212) 334 09 57

Mehmet Mungan (212) 334 07 27