41. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri sahipleri belli oldu

Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Meral Çetinkaya

5 Mart 1945’te Bursa’da doğdu. 1969’dan başlayarak çeşitli tiyatrolarda çalıştı. En yoğun olarak çalıştığı Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları, Kenter Tiyatrosu ve Biriken Tiyatrosu’dur. Rol aldığı oyunlardan bazıları Ayak Takımı Arasında, Sezuan’ın İyi İnsanları, İlk Gençlik, İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu, Ocak, Şili’de Av, Bitmeyen Kavga, Gün Dönerken, İkili Oyun, Yalınayak Sokrates, Sivas 93, Tatyana, Sahibinden Kiralık, Keşanlı Ali Destanı.

Sinema yolculuğu Ağrı Dağı’nın Gazabı (1973) ile başladı. Onu 1979 yılında Hazal izledi. Rol aldığı filmler arasında Bir Yudum Sevgi, Firar, Uçurtmayı Vurmasınlar, Suyun Öte Yanı, Denize Hançer Düştü, Eylül Fırtınası, Maruf, İz, Her Şeye Rağmen, Vizontele, Vizontele Tuba, Karanlıktakiler, Mutluluk, Mucize, Vezir Parmağı, Murtaza, Ayla, Sibel, Babaannem sayılabilir.

Dizi çalışmalarına 1986’da TRT’de Sızı ile başladı. 1989-2002 arasında Bizimkiler dizisinde Ayla rolüyle kabul gördü; Binbir Gece, Gülbeyaz, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Anne, İstanbullu Gelin, Çukur, Atiye ve Aziz gibi yapımlarda devam etti.

Hazal filmindeki rolü ile 1979'da 18. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Suyun Öte Yanı ile 1992'de 4. Ankara Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu, ödüllerini aldı.

Solgun Sarı Bir Gül filminde gösterdiği performansla 1996'da 34. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki performansıyla 2012'de 3. Antalya Televizyon Ödülleri kapsamında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini aldı.