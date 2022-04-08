41. İstanbul Film Festivali başladı

İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve kült yapıtların aralarında bulunduğu 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla 41. kez sinemaseverlerle buluşuyor. İki yılın ardından sinema salonlarına dönen festivalde 12 gün boyunca, 14 bölümde 43 ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek. Gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konser ve özel etkinlikler de festival kapsamında yer alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali, 7 Nisan Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan açılış töreniyle başladı. Törene Türkiye'den ve yurt dışından, başta festivalde gösterilecek filmlerin ekipleri olmak üzere birçok konuk katıldı.

Sunuculuğunu Cem Davran’ın üstlendiği 41. İstanbul Film Festivali açılış töreninde festivalin sinema onur ödüllerinin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri de takdim edildi.

Festivale büyük katkıda bulunan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne teşekkür plaketi İKSV Genel Müdürü Görgün Taner tarafından takdim edildi.

Festivale yüksek katkıda bulunan tema sponsorları Anadolu Efes, Zorlu Holding ve Paribu’ya, festivalin Dünden Bugüne Türk Klasikleri Özel Gösterim Sponsoru Zurich Sigorta’ya da teşekkür plaketleri takdim edildi. Törende ayrıca İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.

Festivalde yarışma heyecanı 8 Nisan’da başlıyor

Törende festivalin yarışmaları ile jüri üyeleri tanıtıldı. 41. İstanbul Film Festivali'nde Uluslararası ve Ulusal Yarışma, Genç Ustalar, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışması olmak üzere beş başlık altında 57 film yarışıyor. Yarışma filmlerinin gösterimleri festivalin ilk günü, 8 Nisan'da başlıyor.

41. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri

41. İstanbul Film Festivali’nin ilk Sinema Onur Ödülü, oyunculuğunun yanı sıra kamera arkası ve eğitmenlik gibi farklı disiplinlerdeki çalışmalarıyla sanat dünyamıza büyük katkılarda bulunan çok yönlü bir isim olan Gülsen Tuncer'e sunuldu. Gülsen Tuncer’in ödülü yönetmen Engin Ayça tarafından takdim edildi.

Engin Ayça, Gülsen Tuncer

Festivalin ikinci Sinema Onur Ödülü ise tiyatroda başlayan kariyerine sinema ve televizyonda başarıyla devam eden değerli oyuncu Meral Çetinkaya’ya sunuldu. Meral Çetinkaya’ya ödülünü oyuncu Güler Ökten takdim etti.

Güler Ökten, Meral Çetinkaya

Festival Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı filmiyle açıldı

Törenin ardından, Andreas Dresen’in yönettiği Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı filmi gösterildi. Dünya prömiyerini Şubat 2022'de Berlin Film Festivali'nde yapan ve En İyi Senaryo ile Sanat Sinemaları Birliği Ödülü kazanan film, ayrıca Rabiye rolüyle başrolündeki Meltem Kaptan’a En İyi Performans Ödülü'nü getirdi. Törene filmin yönetmeni Andreas Dresen, Meltem Kaptan, filmin kahramanları Rabiye Kurnaz ile avukatı Bernhard Docke de katılarak filmi sundu.

Sinema şöleni başlıyor

41. İstanbul Film Festivali’nde 8-19 Nisan tarihleri arasında, dünya sinemasının en yeni örneklerinden kült yapıtlara, usta yönetmenlerin son filmlerinden yeni keşifler, klasikler ve gizli kalmış hazinelere 43 ülkeden 164 yönetmenin toplam 157 filmi gösterilecek.

Festival gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda CineWAM Premium+ City's (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 7 salonda yapılacak. Festival uluslararası konukları, sohbetler, konserler ve özel etkinlikleriyle 12 gün boyunca İstanbul’da sinema şöleni yaşatacak.

Etkinlikler: Söyleşi: Beyaz Perdede #BenKadınım 13 Nisan Çarşamba 17.30

Konuşmacılar: Demet Evgar (oyuncu), Cihan Aslı Filiz (yapımcı), Ceylan Özgün Özçelik (yönetmen)

Moderatör: Prof. Dr. Nezih Orhon

Yer: Yapı Kredi Kültür Sanat Festival Sohbeti: Bent Hamer 15 Nisan Cuma 18.30

Moderatör: Esin Küçüktepepınar (sinema yazarı)

Yer: Yapı Kredi Kültür Sanat Panel: Kurgu Masasından Festivale 17 Nisan Pazar 16.00

Konuşmacılar: Adil Yanık (Crossroads), Buğra Dedeoğlu (Zuhal), Çisem Baydar (Stiletto), Tuvana Simin Günay (Yeni Bir Dünya Doğuyor)

Moderatör: Çiçek Kahraman

Yer: Yapı Kredi Kültür Sanat Festival Sohbeti: Onur Ünlü 18 Nisan Pazartesi 18.00

Moderatör: Kerem Ayan

Yer: Yapı Kredi Kültür Sanat *Köprüde Buluşmalar kapsamındaki panel ve söyleşilere katılmak için [email protected] adresine bir e-posta yollanması gerekmektedir. Tüm panel ve söyleşiler halka açık ve ücretsizdir. Etkinlikler hakkındaki ayrıntılı bilgiye festivalin internet sitesi https://film.iksv.org üzerinden ulaşabilirsiniz.



41. İstanbul Film Festivali’nin destekçileri

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali bu yıl 20’nin üzerinde kurumun desteğiyle gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi de festivale tanıtım desteği veriyor.

Festivale destek veren tema sponsorları:

Anadolu Efes “Türkiye Sineması” Zorlu Holding “Çiçek İstemez” Paribu “Dünya Festivallerinden” Discovery+ “Belgesel Kuşağı” Selpak “Antidepresan” Nespresso ‘’Genç Ustalar’’ MUBI “Mayınlı Bölge: Folk Horror”

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta sponsorluğunda “Dünden Bugüne Türk Klasikleri” bölümüyle Türkiye sinemasının önemli yapıtlarını yıllar sonra yeniden beyazperdeyle buluşturmaya devam ediyor.

N Kolay Banka ise festivale Katkı Sağlayan Kuruluş olarak destek veriyor.

41. İstanbul Film Festivali’ne Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinemaevi, Hollywood Foreign Press Association/Golden Globes, Kanada Türkiye Büyükelçiliği, Goethe-Institut Istanbul, German Films, Avusturya Kültür Ofisi, Norveç Krallığı Ankara Büyükelçiliği, Liszt Enstitüsü – İstanbul Macar Kültür Merkezi, İtalyan Kültür Merkezi, Brezilya İstanbul Başkonsolosluğu, Unifrance, Fransız Kültür Merkezi, Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Kore Kültür Merkezi, Portekiz Türkiye Büyükelçiliği / Instituto Camões, Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği, Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi, Soho House ve Pera Müzesi destek veriyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın tüm festivallerinde Kurucu Sponsor olarak Eczacıbaşı Topluluğu, İKSV Eğlence Partneri TikTok, İKSV Konaklama ve Mekân Sponsoru olarak The Marmara Group, İKSV Sigorta Sponsoru olarak Zurich Sigorta, İKSV Kurumsal Eğitim ve Gelişim Sponsoru olarak Davranış Bilimleri Enstitüsü, İKSV İletişim Stratejisi ve İçgörü Sponsoru olarak da FutureBright Group yer alıyor. Festivale Servis Sponsoru olarak Amerikan Hastanesi, MindBehind, Digiguardians, Plaza OSGB, GFK, Somera, AGC, Uzman CRM, Loodos Teknoloji, OMD ve Wiseback destek veriyor.