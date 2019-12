Uzatmalardayız



Bu sayfayı okuduğunuza göre hâlâ daha doğum yapmadınız demektir. Merak etmeyin yalnız değilsiniz. Bazı anne adayları bebeklerini beklenen doğum tarihinden önce dünyaya getirdikleri gibi bazıları da daha sonra doğururlar. Bunda beklenen doğum tarihinin hatalı hesaplanması da rol oynayabilir. Son adet kanamanızın başladığı günden eminseniz ve bebeğinizin ölçümleri de tüm gebeliğiniz boyunca bu tarih ile uyumlu olarak saptandıysa gerçekten bebeğiniz geç kalmış demektir. Unutmamanız gereken bir başka nokta da beklenen doğum tarihinin tahmini bir tarih olduğu ve özelikle ilk bebeğini bekleyen anne adaylarında doğumun gecikebileceğidir.



Bu haftadan sonra doktorunuz sizi daha sık, hatta 3 günde bir görmek isteyebilir. Her kontrolde ultrason ile bebeğinizin hareketlerini takip edip, amniyon sıvısının miktarını kontrol edecek ve daha sonra non stress test uygulayacaktır.



Genelde bebeklerde sorun yaşanmazken anne adaylarında yorgunluk ve sıkkınlık gözlenir. Çoğu anne adayı artık iyice sabırsızlanmaya başlamıştır. Hamilelik artık eğlenceli değil sıkıcıdır. Ancak unutmayın hiç kimsenin hamileliği sonsuza dek sürmez. Bu haftaya ulaştığınızda mümkün olan her zamanı dinlenerek değerlendirmeniz yararlı olacaktır.



Miad dolduktan sonra bebeğinizin amniyon sıvısı giderek azalabilir. Bu durum göbek kordonunun sıkışmasına ve bebeğe giden kan ve oksijen miktarında azalmaya neden olabileceğinden önemlidir. Doktorunuz doppler ultrasonografi ile bebeğe giden kan akımlarında bir düşüş olup olmadığını kontrol eder. Aynı şekilde plasentada da yaşlanma belirtileri ve fonksiyon kaybı ortaya çıkabilir. Bebeğiniz artık daha fazla yağ biriktirmediğinden kilosu azalabilir. Bebek hareketlerini saymayı unutmayın.



Öneri



Doktorunuz incelemeler sonunda suni sancı ya da sezaryen ile gebeliği sonlandırmayı teklif ederse beklemek konusunda ısrarcı olmamalısınız.