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41 ayrı suçtan aranan evli çift yakalandı

Polisinin uzun süredir peşinde olduğu Aşır G. ile Gülcan G., bir ihbar üzerine yakalandı

16 Mart 2018 11:38

Kapkaç ve gasptan silahlı yağma gibi tam 41 ayrı suçtan aranan Aşır G. ile Gülcan G. çifti, İstanbul Avcılar Emniyeti ekiplerince yakalandı. 

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre İstanbul polisinin uzun süredir peşinde olduğu Aşır G. ile Gülcan G., bir ihbar üzerine Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 5 gün önce yakalandı. Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bir araçta bulunan 2 kişinin kapkaç gerçekleştirdiği ihbarını alan Asayiş Büro ekipleri, aracı fark ederek durdurmak istedi. Polisin “Dur” ihtarına uymayan sürücü, aracın hızını artırarak kaçmaya başladı. Ekiplerden kaçamayacağını anlayan sürücü, Ozanlar Caddesi üzerinde aracı terk ederek kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, yaya olarak kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayıp etkisiz hale getirdi. Sürücünün yanındaki kadın da gözaltına alınıp diğer şüpheliyle birlikte Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Yapılan incelemede sürücü Aşır G.’nin 25 ayrı suçtan aranması ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Eşi Gülcan G.’nin de 16 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. İstanbul’un birçok ilçesinde onlarca suça karışan çift, emniyetteki işlemin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftin suç listesi ise şöyle: “Silahlı yağma, hırsızlık, silahla tehdit, hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, eziyet etme, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma, uyuşturucu, ruhsatsız silah, işyeri dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, kapkaç, gasp, resmi belgede sahtecilik, tehdit, işyeri ve kurumdan hırsızlık, güveni kötüye kullanma.”

 

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