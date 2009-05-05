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Sağlık

40’lı yaşlarda anne olanlar daha uzun ömürlü

40'lı yaşlarda doğal yollardan anne olan kadınlar, diğer kadınlara göre daha uzun yaşamaya meyilli.

05 Mayıs 2009 03:00

ABD'de yapılan bir araştırma, 40'lı yaşlarda doğal yollardan anne olan kadınların, diğer kadınlara göre daha uzun yaşamaya meyilli olduğunu ortaya çıkardı.

Utah Üniversitesi profesörlerinden Ken R. Smith, bu yaşlardaki doğurganlığın, uzun yaşam için sosyal ve çevre faktörlerinden daha önemli olabileceğini, geç anne olanların yanı sıra aile bireylerinin de uzun yaşama olasılığı bulunduğunu söyledi.

FuturePundit.com adlı internet sitesinde yer alan haberde, vücudu daha yavaş yaşlanan kadınların, geç yaşlarda doğurma olasılıklarının bulunduğu belirtilerek, 40'lı yaşlarda doğum yapan kadının yaşam süresinin uzun olacağına işaret eden araştırmanın şaşırtıcı bir sonuç sunmadığı belirtildi.

Haberde, bu gibi araştırmaların aslında, yaşlanma sürecini yavaşlatan nedenleri ortaya çıkarabileceğine dikkat çekildi.

(AA)

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