'40’ını bekledim'

Osman Yağmurdereli’ye alacaklılar arasından ilk davayı Ece Uslu açtı. 250 bin YTL’lik alacağı için hukukî işlem başlatan Uslu, “Ölenin ardından dava açılır mı?” eleştirilerine ”Dava açmak için 40’ının çıkmasını bekledim“ dedi



Aşkım Aşkım ve Elveda Derken’den paralarını alamadıkları için 2 ay önce vefat eden Osman Yağmurdereli’ye dava açmaya hazırlanan oyuncular, dizi dünyasını ikiye böldü. Kimileri ”Ölünün arkasından dava mı açılır?“, kimileri ”Ne olursa olsun hak aranmalı“ dedi.



Doğa Rutkay, Yeliz Yeşilmen ve Aydan Kaya gibi isimler ise ”Dava açmam saygısızlık olur “ diyerek bekleyeceklerini belirtti. Yağmurdereli’ye ilk dava ise ünlü oyuncu Ece Uslu’dan geldi. Uslu, başrolünde oynadığı ”Elveda Derken“ dizisinden 250 bin YTL’lik alacağına karşılık Yağmur Ajans’ı dava etti.



Avukatı Mustafa Karaoğlu’na konuyla ilgili talimat verdiğini söyleyen Ece Uslu şöyle konuştu: ”Dava açtık, açmak zorunda kaldık. Bize ’Para olmadığı için ödeme yapamıyoruz. İstiyorsanız kanuni işlem başlatın’ dediler, biz de öyle yaptık. Yanılmıyorsam Simge Selçuk da dava açtı. Diğerlerini bilmiyorum. Galiba bazılarının anlaşmaları yok. Alacağımız büyük rakamlar, neredeyse bir sezonluk bir şey. Benim 10 bölüm alacağım var. Rahmetliyle diyaloğumuz başka, iş başka. Sonuçta orada çalışan kaç insan var, hepsinin alacağı bulunuyor.”



Neyin vicdanı?



Uslu vicdanen rahatsız olup dava açmayan oyuncularla ilgili olarak da şunları söyledi: “Dava açmayanlar neyin vicdanını yapmışlar anlayamadım. Ortada bir iş, bunun karşılığında yapılan bir anlaşma var. Bütün sezon bekledim. O işi bütün ekibin gayretiyle tamamladık ve bitirdik. İlk anlaşmamı yaptığım zaman da Osman Yağmurdereli rahatsızdı.Sonra durumu kötüye gitmeye başladı. Dizi bittikten çok sonra dava açmaya karar verdim, hemen açmadım. Osman Yağmurdereli’nin 40’ının çıkmasını bekledim.”



“Yağmurdereli Uslu’ya 1 milyon YTL kazandırdı”



Oyunculuğa 15 yaşında “İz Peşinde”yle adım atan Ece Uslu, Osman Yağmurdereli ile de bu dizi sayesinde tanıştı. Aradan yıllar geçti yolları bu kez “Elveda Derken” dizisiyle kesişti. Yağmurdereli reyting rekorları kıran dizide Uslu’yu başrol oyuncusu yaptı, iddiaya göre bölüm başına büyük paralar ödedi. Uslu’nun 60 bölüm yayınlanan bu diziden 10 bölümlük alacağı hariç şimdiye dek 1 milyon YTL kazandığı öne sürüldü.

