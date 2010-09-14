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Yaşam

40’ıncı hatada 13 kişi öldü

13 kişinin öldüğü kazada kırmızı ışıkta geçen minibüs sürücüsünün son 9 ayda 39 tane ceza aldığı öğrenildi.

14 Eylül 2010 03:00

T24 - Haftasonu Başakşehir’de yağış yüzünden kayganlaşan yolda, minibüs ile su tankerinin çarpışması sonucu 13 kişinin öldüğü kazada kırmızı ışıkta geçen minibüs sürücüsünün son 9 ayda 39 tane ceza aldığı öğrenildi.


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Pazar günü İstanbul Başakaşehir’de TEM yan yolda kırmızı ışığı ihlal ederek bir su tankeriyle çarpışan ve 13 kişinin ölmesine neden olan minibüs sürücüsü Fuat Barın’ın son 9 ayda 39 ceza aldığı öğrenildi.

39 cezanın 6’sı tehlikeli sürüşten, 15’i yanlış parktan, 18’i ise fazla yolcu almaktan. Kaza günü Barın’ın kullandığı minibüste yine fazla yolcu vardı.


2000 yılında ehliyet aldığı açıklanan Barın şu anda ağır yaralı olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi altında. Bu arada kaza yapan minibüsün Hikmet Yavuz adına kayıtlı olduğu belirtildi.


Öte yandan Başakşehir’de aynı yolda dün de bir kaza oldu. Hatalı sollama yaptığı iddia edilen bir otomobil, karşı yönden gelen boş İETT otobüsü ile çarpıştı. Araç içinde sıkışan otomobil sürücüsünün ağır yaralı olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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