40'ın üstünde Türkiye kökenli İsveç vatandaşı, vekillik için yarışıyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - 10 milyon nüfusa sahip Avrupa ülkesi İsveç, yarın sandık başına gidiyor. Yerel ve genel seçimler için oy kullanılacak İsveç\'te, 40\'ın üstünde Türkiye kökenli siyasetçi milletvekili olmak için yarışacak.

İsveç\'te milletvekili seçimlerinin yanı sıra belediye seçimleri yarın yapılacak. 7 milyon 493 seçmenin yer aldığı İsveç\'te 2014 seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti 31,1 oy oranı ile birinci parti olurken, Moderat Partisi de yüzde 23,2 oranında oy alarak ikinci olmuştu. İsveç\'i 4 yıldır Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi, azınlık sol hükümeti kurarak yönetiyordu.

4 TÜRKİYE KÖKENLİ VEKİL BULUNUYOR

349 milletvekilinden oluşan İsveç\'te, 29 seçim bölgesi bulunuyor. 310 milletvekili bu seçim bölgelerinden seçilirken, geriye kalan 39 milletvekili eşit coğrafi dağılımla partilerin oy oranlarına göre bölüştürülüyor. Mevcut mecliste Türkiye kökenli Roza Güçlü Hedin, Sultan Kayhan, Serkan Köse ve Hamza Demir vekil olarak görev yapıyor. 2014 genel seçiminde İsveç genelinde yüzde 4 oy barajını aşan 8 parti mecliste yer alıyor.

TÜRKİYE KÖKENLİ 40\'TAN FAZLA ADAY

Yarın yapılacak seçimlerde 29 parti meclise girmek için yarışıyor. 29 partide, Türkiye kökenli 40\'ı aşkın milletvekili adayı bulunuyor. Türkiye kökenli en az 5 adayın yeni mecliste vekil olması beklentisi bulunuyor. Tercihli oy sisteminin olduğu İsveç\'te oy pusulalarında milletvekili adayı olan kişi, aday olduğu bölgede partisinin aldığı oyların yüzde 5\'ini ve daha fazlasını alarak birinci sıradaki adayın tercihli oylarını geçerse milletvekili seçilebiliyor.

NÜFUSUNDAN FAZLA KULULU İSVEÇ\'TE YAŞIYOR

İsveç\'te yaşayan Türkiye kökenlilerin çoğunluğunu, Konya\'nın Kulu ilçesinden göç edenler oluşturuyor. Kulu\'dan İsveç\'e ilk göç 1965 yılında başladı. Göç eden gurbetçilerin birçoğu, çifte vatandaşlık hakkı elde etti. Evlilik yöntemiyle oturma izni alanlar, yaşamlarını İsveç\'te sürdürdü. İsveç\'teki Kululu nüfusu şu an 50 bine ulaştı. Kulu\'nun 2015 itibariyle görünen nüfusu ise 49 bin civarında.



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