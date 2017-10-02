403 kişi alınacağı duyuruldu, 2 bin 509 kişi başvuru yaptı

YOZGAT, (DHA) - TÜRKİYE İş Kurumu Yozgat İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Toplum Yararına Program’ kapsamında okulların temizliğinde görevlendirilmek üzere alınacak 403 kişilik iş için 2 bin 509 başvuru yapıldı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde belirlenen kontenjan kapsamında işe alınacak elemanlar kura çekimleri ardından iş başı yapacak. İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Proje başvurularının 20-29 Eylül tarihleri arasında alındığını ve toplam 2 bin 509 başvuru yapıldığını söyledi. Merkezde oldukça yoğun başvuru alındığına dikkati çeken Yıldız, 137 kişilik kontenjana 934 başvuru olduğunu söyledi. Yıldız, kura çekiminin Sorgun, Saraykent, Akdağmadeni, Yerköy, Şefaatli, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde 11 Ekim, Kadışehri, Sarıkaya, Çayıralan, Çandır, Boğazlıyan, Yenifakılı ve merkezde ise 12 Ekim’de gerçekleştirileceğini açıkladı.



FOTOĞRAFLI