401 adet dokunulmazlık fezlekesi TBMM Anayasa Komisyonu'na sevk edildi; parti dağılıma göre zirve CHP'de

TBMM’de 252 adeti 26. Yasama döneminden devreden toplam 401 adet dokunulmazlık fezlekesi Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi. Karma komisyona sevk edilen fezlekelerden 215’i HDP, 180’i CHP, 2’si AKP, 1’i MHP, 2’si İyi Parti ve 1’i bağımsız milletvekiline ait.

Hakkında dosya düzenlenen 120 milletvekilinin partilere göre dağılımında CHP, 95 milletvekili ile başı çekiyor. HDP’li 19 milletvekili, AKP’den 2, MHP’den 1, İYİ Parti’den 2 ve 1 bağımsız milletvekilinin fezlekesi yer alıyor.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, haklarında fezleke düzenlenen son gelenler hariç 68 milletvekilinden yüzde 90’ının ODTÜ öğrencilerinin tutuklanmasına neden olan ‘Tayyipler Alemi’ karikatüründen kaynaklandığını söylemişti. HDP’den alınan bilgiye göre, yeni yasama döneminde ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve terör suçu nedeniyle fezlekeler düzenlendi.

Anayasa Komisyonu sayfasında güncellenen dokunulmazlık fezlekeleri bilgileri şöyle:

Komisyon’a intikal eden dokunulmazlık tezkeresi sayısı: 401

Adalet ve Kalkınma Partisi: 2

Cumhuriyet Halk Partisi: 180

Halkların Demokratik Partisi: 215

Milliyetçi Hareket Partisi: 1

İyi Parti: 2

Bağımsız milletvekili: 1

Çeşitli nedenlerle iade edilen dosya: -

Hakkında dosya düzenlenen milletvekili sayısı ve partilere göre dağılımı: 120

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri: 2

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri: 95

Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri: 19

Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri: 1

İyi Parti milletvekilleri: 2

Bağımsız milletvekilleri: 1

Milletvekilliği sona erenler -

26.Yasama döneminden devir alınan dosya sayısı: 252