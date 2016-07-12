400 yıllık tarihi çeşmenin içinde bikiniyle serinlediler!

İtalya'nın Roma şehrinde 1612 tarihinde yapılan tarihi çeşmenin içinde bikinileriyle serinleyen turistlere tepki yağıyor.

Bir görgü tanığı tarafından çekilen fotoğraflarda, 20’li yaşlarında olduğu anlaşılan üç kadın, Fontana dell’Acqua Paola’nun fıskiyeleri altında serinlerken görülüyor.



sözcü'nün haberine göre; kızların ne kadar çeşmede kaldıkları ve bu davranışları nedeniyle ceza alıp almayacakları net değil. Ancak tarihi çeşmelerin içinde yüzmenin ya da yıkanmanın ağır cezası olduğu biliniyor.



Kentte hava sıcaklığı 32 dereceye yükselirken, Romalılar, bunun soyunup çeşmelere atlamak için bahane olmadığı görüşünde. Halk, 17’nci yüzyılla tarihlenen çeşmeye saygısızlık yaptıklarını düşündükleri kadınlara ateş püskürdü.

Dijital Trastevere gazetesi de konuya ilişkin haberinde, “Roma’nın daha fazla saygıyı hak ettiğini” yazdı.