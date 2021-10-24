400'ün üstünde gönüllüye TURKOVAC hatırlatma dozu uygulandı

TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz 3 klinik çalışmasına ülke genelinde 28 ildeki 41 merkezde devam ediliyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllü sayısı 400'ü aştı.

Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın, iki doz Sinovac aşısı yaptıranlara hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz 3 çalışmasında aşılanan gönüllü sayısının 400'ü aştığını bildirdi.

TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz 3 klinik çalışmasına ülke genelinde 28 ildeki 41 merkezde devam ediliyor.

Bu kapsamda, iki doz Sinovac aşısı olmuş toplam 7 bin 400 gönüllüye tercihlerine göre üçüncü doz olarak TURKOVAC veya Sinovac aşısı uygulanıyor.

Dinç şu ifadeleri kullandı:

"Diğer çalışmaların, bizim şu anda yürüttüğümüz çalışmadan farkı 'çift kör' olması, yani gönüllülerin hangi aşı yapıldığını bilmiyor olması. Sonuçlar derleniyor, bitmek üzere, çok yakın zamanda yayınlanacak. Burada bütün amaç, TURKOVAC aşısının öncelikle güvenilirliğini, daha sonra etkinliğini ölçmek. Ülkemizde aşılanan ciddi bir popülasyon var. Özellikle bu aşamadan sonra hatırlatma dozu olarak etkinliğini bilmek bizim için önemli. Farklı çalışmaların sonuçları çok yakın zamanda yayınlanır." (AA)