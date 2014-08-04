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Dünya

400 Ukrayna askeri Rusya'ya sığındı

Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı operasyonlarını sürdüren Ukrayna ordusundan yaklaşık 400 asker Rusya'ya sığındı

04 Ağustos 2014 20:16

Rusya Federal Güvenlik Hizmetinin Rostov bölgesi Sınır Koruma İdaresi Basın Sözcüsü Vasili Malayev, 400'den fazla Ukrayna askerinin Rusya'dan sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre askerlerin, açılan insani koridorla Gukovo sınır kapısından Rusya'ya giriş yaptığını söyleyen Malayev, askerlerden 164'ünün sınır muhafızı olduğunu bildirdi.

Sığınma talebinde bulunan askerlerin tamamının "Matveev Kurgan" sınır kapısından Ukrayna'ya teslim edileceğini belirten Malayev, askerlerden birinin ağır yaralı olduğunu ve Gukovo kentinde tedavi altında tutulduğunu kaydetti.

Ukrayna Terörle Mücadele Operasyonu Karargahından yapılan açıklamada, 72. Motorize Tugayında görev yapan bir grup askerin kurşunları tükendiği için insani koridor talep ettikleri ve Rusya yönüne doğru geri çekildikleri belirtilmişti.

 

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