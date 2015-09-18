'400 Türk vatandaşı, cihatçıların saflarında öldürüldü'

Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Irak ve Suriye’deki cihatçıların saflarına katılan 400 Türk vatandaşınınn bu iki ülkedeki çatışmalarda öldürüldüğünü öne sürdü.

Hürriyet Daily News’de yer alan habere göre, terör örgütü IŞİD saflarında halen savaşan yaklaşık 900 Türk vatandaşı var. IŞİD’in yanı sıra El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi de Türkiye’den saflarına savaşçı çekiyor. Dışişleri yetkilisi, Nusra’ya katılan Türklerin sayısının 300 civarında olduğunu söyledi.

Toplam kaç Türk vatandaşın çatışmaların başından bu yana cihatçı örgütlere katıldığı ise tam olarak bilinmiyor.

“Daha fazla sayıda insanın gidip geri döndüğünden şüpheleniyoruz” diyen yetkili, kimin gerçekten savaşmak için gittiğini, kimin fırsatçılık yaptığını, arabuluculuk gibi amaçlarla bölgede bulunduğunu ve hatta kimin sadece meraktan çatışma alanlarına geçtiğini tespit etmenin güç olduğunu söyledi.

“Elbette, orada sadece aşçılık yaptık diyenlere inanmama eğilimindeyiz” diyen yetkili, Türkiye’nin müttefiklerinin IŞİD ile savaşta daha çok çaba göstermesi gerektiği görüşünde.