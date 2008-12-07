400 polis İHAM'a başvurdu

Daha çok işkence mağdurlarının hakkını almak için müracaat ettiği İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) kapısını bu defa 400 polis komiseri çaldı. Anayasa Mahkemesi’nin 750 komiserin emniyet müdürü olma yolunu kapatan kanun maddesini iptal etmesine karşın Danıştay freni sürünce, emniyet müdürü olmayı hak ettiklerini savunan 400 komiser önceki gün İHAM’ye başvurarak 40 milyon avroluk dava açtı.



Dört yıllık fakülte mezunu 750 polis memuru 2001 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) açmış olduğu komiser yardımcılığı sınavı ve ardından komiser yardımcılığı kursuna girdi. Memurlar, sınavı kazanarak ‘A grubu emniyet amiri’ olarak Emniyet Müdürlüğüne kadar yükselme hakkı kazandı. Ancak komiser yardımcıları ‘kurs devam ederken’ çıkan bir kanunla sadece başkomiserliğe yükselme hakkı bulunan B grubu emniyet amiri statüsüne sokuldu ve müdür olma hakları ellerinden alındı.



750 komiserin 450’si çeşitli idare mahkemelerine yasanın yürürlükten kaldırılması yönünde dava açtı. Konya ve Ordu İdare Mahkemeleri kanun maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürdü. Anayasa Mahkemesi davacı polislere emniyet müdürlüğü yolunu açan karar verdi. Ancak Danıştay 12. Daire’si polis komiserlerinin A grubu polis amirliğine geçmelerine yönelik düzenlemeyi dikkate almadı.



Daire, gerekçesinde, “Yüksek Mahkeme, A grubu polis amirliğine geçişleri için gerekçe göstermemiştir” ifadesini kullandı. İç hukuk yolları tükenince polisler İHAM’ye başvurdu. İHAM’ye verilen dava dilekçesinde “Dava dört yıl sürmüştür. Bu sebeple işlemlerinden dolayı davalı devletin haksız bulunmasını, maddi zarar için 50 bin avro ve bu süreçte yaşadığı psikolojik tahribat nedeniyle 50 bin avro olmak üzere 100 bin avro tazminatın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden alınarak davacıya ödenmesini dosyanın duruşma yapılarak incelenmesini istiyoruz” denildi.



