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400 öğrenciyle Afrin koreografisi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu öğrencileri, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek vermek için mektup yazdı

27 Şubat 2018 17:22

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu öğrencileri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek vermek için mektup yazdı. Yazılan mektuplar, okul müdürü Cafer Yozgat tarafından İlçe Jandarma Komutanı Uğur Baş’a teslim edilirken, öğrenciler ayrıca bedenleriyle \'Afrin\' yazısı oluşturdu.
Okul Müdürü Cafer Yozgat, \"Sadece mektup yazmak ile yetinmeyen öğrencilerimiz görsel bir çalışma da hazırlayarak duygularını daha coşkulu bir şekilde aktardı. 400 kişilik bir öğrenci grubuyla güzel bir koreografiyle birlikte İstiklal Marşımızı ve Komando Marşını tek bir ağızdan söylediler. Ruhumuzu titreten, meydanları inleten o marşlarla \'Bir olma, birlik olma, tek bayrakta bütünleşme\' mesajı vererek askerlerimizin yanında olduklarını ifade ettiler. Böylesi bir koreografi için günlerce hazırlık yapmak gerekirken, öğrencilerimizin Mehmetçiklerimize bir an önce destek vermeleri için sabırsızlanmaları ve azimleri sonucu yaklaşık olarak iki gün süren hazırlıklarımız profesyonel çekimlerle son halini buldu. Öğretmen ve öğrencilerimiz yılmadan usanmadan gerçekleştirdikleri bu başarılı etkinlikle Afrin’deki askerlerimizin yanında olamasalar da onların yüreklerine dokunmaya çalıştılar\" dedi.
Müdür Yozgat, \"Küçük neferlerimiz meydanları inleterek Türk ordusuna desteklerini dile getirdi. Bu anlamlı görevi üstlenirken; Mehmet Akif Ersoy’un ‘Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır’ sözünü de Türk milletine hatırlatarak vatanımıza sahip çıkalım mesajı verdiler. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizin askerlerimize güç, kuvvet ve moral vermesini temenni ediyorum. Operasyonlarda şehit olan Mehmetçiklerin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum\" dedi.

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