400 milyon liralık dolandırıcılık davası; AKP'li vekil, 'Yargıtay imamı'nı korudu mu?

İş adamı G.Ö., 'FETÖ'nün ‘Yargıtay imamı' olduğu iddiasıyla soruşturma kapsamında tutuklanan Avukat Rasim Kuseyri'yle ilgili önemli bir ifade verdi. 2012 yılında kendisini 400 milyon lira dolandırdığını söylediği ortağını Kuseyri'nin savunduğunu ve "yargı ve siyasi bağlantıları" ile tutuklanan kişiyi serbest bıraktırdığını iddia eden iş adamı G.Ö., Haziran 2016'da ise AKP milletvekilinin Kuseyri'ye 'kalkan' olduğunu öne sürdü.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Ankara merkezli Ertuğrul İnşaat'ın 3 büyük ortağından biri olan G.Ö., 15 Temmuz'dan sonra savcılığa giderek iki defa ifade verdi. Birinci ifadesinde gözaltı kararı üzerine kaçan Kuseyri'nin bulunduğu yerler ve koruyan isimlerle ilgili bilgi veren bu iş adamı, Kuseyri tutuklandıktan sonra ifadesini genişletti.

32 şirketi bulunan 65 yıllık grubun yüzde 33 ortağı iken yönetim kurulu başkanı K.E tarafından dolandırıldığını öne süren G.Ö, Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararının Kuseyri'nin vekalet vermesinden sonra kaldırıldığını şöyle ifade etti:

“….söz konusu itiraz sonucunda K.E, şüpheli M. Rasim Kuseyri'nin yargıdaki FETÖ/PDY gücünü kullanması sonucunda tahliye edilmiştir. Söz konusu tahliye kararını veren hakim ise iki ay sonra emekliye ayrılmıştır.”

G.Ö, iki ay önce bir gazetecinin televizyonda cemaat yapılanması haberi yaparken Rasim Kuseyri ile aralarında geçen ilginç diyaloğu şöyle aktardı:

“25/07/2016 ile 31/07/2016 tarihleri arasında Kanal 5'te cemaat yapılanması ile ilgili programlar yapan gazeteci Kerim Akbaş isimli şahsı arayarak cemaat tarafından mağdur edildiğimi söyledim. Kerim Akbaş isimli gazeteci Kuseyri ile görüşerek kendisini haber yapacağını, hakkında iddialar olduğunu söylemiş. Bunun üzerine Kuseyri adına Yurdakul Köylüoğlu isimli şahıs gazeteci Kerim Akbaş'ı arayarak ‘Rasim Kuseyri'yi haber yapma, bu konuyu aramızda bir görüşelim' demiş.

"Gazeteci Kerim Akbaş bu haberi yapacağını söyleyince bu kez de kendisini 0533 373 6..6.. nolu telefondan arayan ve kendisini milletvekili olarak tanıtan kişinin ‘Bu konuyu aramızda konuşalım' dediğini Akbaş bana anlattı, şahidimdir. Kuseyri isimli şahsın HTS kayıtları incelendiğinde FETÖ ile siyasi bağlantılarının ve uluslararası irtibatlarının çıkacağını düşünmekteyim.”