400 kişinin öldüğü Üsküdar Vapuru Faciası belgesel oldu

1 Mart 1958'de yaşanan deniz faciasını konu alan olayın belgesel filmini yönetmen Berk Erözer çekti. ''72 Numaralı Üsküdar'' ismiyle hazırlanan filmin çekimi 9 ay sürdü. Çalışmalar çerçevesinde 100'e yakın kişiyle görüşüldü ve 13 kişiyle röportaj yapıldı.

Röportaj yapılanların arasında vapurdan sağ kurtulan kamarot, eşini ve çocuklarını kaybedip kendi sağ çıkan anne, vapurdan sağ çıkan öğrenci, deniz kurtarma çalışmalarına katılan denizaltı astsubayı ve ölen öğrencilerin cesetlerini teşhis eden öğretmenleri bulunuyor. Belgeselde, facia sırasında yaşananları ve facia sonrasında yaşanan aile dramlarını da yer alıyor.

Olayın 55. yılı anısına çekilen belgeselin galası 1 Mart'ta Kocaeli Wellborn Luxury Hotel'de yapılacak.

