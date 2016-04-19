400 kişinin öldüğü göçmen faciasından kurtulanlar: En az 500 kişi hayatını kaybetti

Libya'dan İtalya'ya geçmeye çalışırken teknelerinin batması sonucu yüzlerce göçmenin öldüğü belirtiliyor. Ancak resmi makamlardan hâlâ net bir açıklama gelmiş değil. Kazadan kurtulanlar, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece yaşadıklarını anlattı.

Kazadan kurtarılan 41 kişi, başka bir tekneye alınarak Yunanistan'ın Kalamata kentine götürülmüş durumda. Etiyopya, Somali, Sudan ve Mısırlı göçmenler kazada en az 500 kişinin boğularak öldüğünü söylüyor.

Etiyopyalı Muaz, "Hem karım hem de bebeğim gözlerimin önünde boğuldu" diyor ve en az 500 kişinin o gece hayatını kaybettiği konusunda ısrar ediyor.

Somalili Abdülkadir, "240 kişi Libya'dan bir tekneyle açıldık. Sonra insan kaçakçıları bizi 30 metre uzunluğunda daha büyük ahşap bir tekneye geçirdi. O teknede bizim dışımızda en az bir 300 kişi vardı" diyor.

Kazanın da göçmenlerin bir tekneden diğerine geçirilirken yaşandığı ifade ediliyor.

Etiyopyalı Muaz, "Ben küçük tekneye yüzmeyi başarabilen şanslılar arasındaydım" diye anlatıyor.

Göçmenleri kurtaran kargo gemisinin mürettebatıysa olay yerine geldiklerinde bazı göçmenlerin kurtarılmayı ve Yunanistan'a götürülmeyi reddettiğini söylüyor ve "İtalya'ya gideceklerini söylüyorlardı" diyorlar.

UNHCR'dan 'bilgiler yanıltıcı olabilir' açıklaması

BBC Somali Servisi'ne konuşan bir Somalili kadın, üç akrabasının kazada hayatını kaybettiğini söyledi. Somalili makamlar da kazada toplam 400 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ancak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Twitter hesabından paylaşılan mesajlarda yüzlerce ölü olduğu bilgilerinin 'yanıltıcı' olabileceği ifade edildi.

Kazanın hava karanlıkken ve açık denizde meydana gelmesi nedeniyle net bilgilere ulaşmanın zor olduğu ifade ediliyor.

Dün yaşanan bir diğer göçmen teknesi kazasındaysa 6 göçmenin cesedi denizden çıkarılırken, 108 kişi kurtarıldı.

Sivil toplum kuruluşu SOS Akdeniz, göçmenlerin Akdeniz'i geçerek Libya'dan Avrupa'ya gitmeye çalıştığını söyledi.

Şişme botun havasının inmesiyle su almaya başladığı ve motorunun da durduğu belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü, sadece geçen bir hafta içerisinde Libya'dan İtalya'ya 6 bin göçmenin gittiğini, son dönemde Libya - İtalya güzergahının göçmenlerin Avrupa'ya ulaşma umutlarının bir parçası haline geldiğini ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler ise bu yıl 180 bin kişinin deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmak üzere denize açıldığını, bunların yaklaşık 800'ünün kazalarda hayatlarını kaybettiğini belirtiyor.