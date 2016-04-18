'Akdeniz'de yüzlerce mülteci hayatını kaybetti'



İtalyan yetkililerin verdiği bilgilere göre, mültecileri taşıyan tekneler Mısır'dan yola çıktı.

Lüksemburg'da düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısına katılan İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, "Libya sularındaki büyük facianın bir yıl ardından yine bir felaketle karşı karşıyayız" dedi. Tam olarak kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair somut bir açıklama yapmayan Bakan, ayrıntılı bilgi almaya çalıştıklarını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Akdeniz'de yüzlerce mültecinin hayatını kaybettiğine dair haberleri duyduğunu söyledi. Ancak bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu haberlerin henüz doğrulanmadığının altını çizdi.

BBC Arapça, Mısır'daki kaynaklarına dayanarak teknenin batması sonucu çoğu Somalili en az 400 mültecinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Haberde, toplam dört teknenin battığına yer verildi. Kahire'deki Somali Büyükelçiliği haberleri henüz resmi olarak doğrulamadı.