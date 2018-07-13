400 kişi işten çıkarıldı; Uber'den açıklama geldi

Uber, bir süredir durdurduğu sürücüsüz araç testlerinde görev alan 100 adet güvenlik sürücüsünü işten çıkardı. Mart ayında Arizona'da gerçekleşen ve bir yayanın ölümüne neden olan kazanın ardından bu bölümdeki işten çıkarmaların sayısı 400 oldu.

Şirketin konuya ilişkin açıklamasında çıkarılan güvenlik sürücüleri yerine 55 adet görev uzmanı alındığı ve birkaç ay içerisinde sürücüsüz araç testlerine yeniden başlanacağı belirtildi. Şirket, sürücüsüz deneme çalışmalarını Pittsburgh'tan San Francisco'ya kaydırdı.

Habertürk’te yer alan habere göre, Uber, mart ayında ABD'de bir yayanın ölümüyle sonuçlanan sürücüsüz araba kazasının ardından yaprak dökümü yaşıyor.

Olayın ardından sürücüsüz araç denemelerini durduran ve güvenlik amacıyla araçta sürüşe refakat eden 300 güvenlik sürücüsünü çıkaran Uber, operasyonunu San Francisco ve Pittsburgh'a kaydırmıştı.

Polis raporlarına göre Uber aracının otonom moddayken yayaya çarpma esnasında araçtaki güvenlik sürücüsünün telefonda dizi izlediği ortaya çıkmış ve sürücünün yola dikkat etmesi durumunda kazanın kesinlikle önlenebileceği raporlanmıştı.

Yaz aylarında yeniden sürücüsüz araç denemelerine başlaması beklenen Uber, sürpriz bir kararla 100 güvenlik sürücüsünün daha işine son verdi.