-400 KİLOLUK KÖPEK BALIĞI YAKALANDI FETHİYE (A.A) - 14.03.2011 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 400 kilogram ağırlığında köpek balığı yakalandı. Alınan bilgiye göre, Fethiye'de balıkçılık yapan Ali Akboyun, Özay Güneş ve Yusuf Dikici, tekneyle Göcek açıklarında balığa çıktı. Bir süre sonra ağlarına büyük bir balık takıldığını fark eden balıkçılar, yaklaşık bir buçuk saat balığı tekneye yaklaştırmaya çalıştı. Balığı yakalayıp tekneye bağlayan balıkçılar, daha sonra Göcek Belediye İskelesi'ne geldiler. Köpek balığı burada bir vinç yardımıyla denizden karaya taşındı. Vatandaşlar yaklaşık 400 kilogram ağırlığında ve 3 metre 85 santim boyundaki balığı cep telefonlarıyla fotoğrafladı. İş makinesine halatla bağlanan balık, sahilden yaklaşık 100 metre uzaktaki bir depoya taşındı. Balıkçı Ali Akboyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, mercan avlamak için denize açıldıklarını anlatarak, ''Oltalarımızı attık. Bir süre sonra bu balık takıldı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca balığı etkisiz hale getirmek için uğraştık. Sonunda tekneye bağlayabildik. Daha öncede benzer, ama daha küçük köpek balıkları yakalamıştık. İzmir'e göndermeyi düşünüyoruz'' dedi. Güneş ve Dikici de balığı yakalarken oldukça zorlandıklarını ifade ettiler. -''KARINLARINI DOYURMA TELAŞINDALAR''- Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Tarkan, son dönemde bölgede çok sayıda köpek balığı yakalanması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Köpek balıklarının yiyecek peşinde olduğunu belirten Tarkan, ''Köpek balıkları derin deniz balıklarıdır ve pek yüzeye yaklaşmazlar. Köpek balıkların şu an karınlarını doyurma telaşında olduklarını tahmin ediyorum. Köpek balığı beslenme iç güdüsüyle hareket ederek ağın içerisine girmiş olabilir veya ağın çevirme alanına kadar gelmiş olabilir. Benim tahminim köpek balığı, o ağın içinde balıklar bulunduğu için ağa girmiş.''