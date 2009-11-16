400 kere uç estetiği kap!

Finlandiya’nın en büyük havayolları şirketi Finnair kadın yolcuların dikkatini çekebilmek için ilginç bir kampanyaya imza attı.Kampanya kapsamında yapılan uçak yolculuklarından kazanılan milleri biriktirerek ücretsiz meme estetiği ya da yüz gerdirme ameliyatı olmak mümkün.



Mil hanesi 3 milyon 180 bine ulaştığında estetik operasyon olabilen kadınların, bu mil puana ulaşması içinse hayli sık uçması gerekiyor. Örneğin, Helsinki - Hong Kong arasında 404 kez uçan bir yolcu meme estetiği için gerekli olan mile kavuşabiliyor. Yüz gerdirme operasyonu içinse 4 milyon 640 bin millik yolculuk yapmak gerekiyor.



Kampanyanın en ilgi çeken yanıysa, ameliyatların randevu almanın bile zor olduğu bir estetikçi olan 62 yaşındaki Rolf Nordström tarafından yapılıyor oluşu. Profesör de bu işbirliğinden memnun olduğunu açıklıyor. Yolcular da uygulamadan memnun kalmış olmalı ki, mil toplayıp profesörün kapısını çalmaya başlayanların sayısı hiç de az değil.



Öte yandan estetik ameliyat yaptırmak istemeyenler millerini restoran ve kafelerde ya da bilet almak için kullanabiliyor.