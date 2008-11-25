'400 çocuk sokakta yaşıyor'

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürü İsmail Barış, İstanbul'da sokakta yaşayan 400 civarında çocuk bulunduğunu bildirdi.



Barış, yaptığı açıklamada, sokak çocuklarının topluma kazandırılması için birçok çalışma yaptıklarını, mobil ekipler, ilk adım istasyonları, çocuk gençlik sosyal rehabilitasyon merkezleri ve il müdürlükleri aracılığıyla 24 saat esasıyla hizmet verdiklerini söyledi. Sokakta yaşayan çocuk olgusunun dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal problemlerden biri olarak görüldüğünü ifade eden Barış, İstanbul'da sokakta yaşayan 400 civarında çocuk bulunduğunu belirtti.



Sorunun SHÇEK koordinatörlüğünde, kurumlar arası işbirliği ve sivil toplum dayanışmasıyla asgari seviyede tutulması için gayret gösterdiklerini anlatan Barış, kurumsal kapasite açısından herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti.

