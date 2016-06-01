400 binde bir ihtimal Şanlıurfa'da gerçekleşti; yapışık ikizler tek karaciğerle hayata tutunuyor

Şanlıurfa'da, doğum sancıları başlayan Gülçin Yaşar, eşi Adem Yaşar tarafından götürüldüğü hastenede 3 gün önce sezaryenle 1 kilo 900 gram ağırlığında yapışık siyam ikizleri dünyaya getirdi. Çocuk cerrahı Op. Dr. Ali Suat Erkoç, siyam ikizlerinin görülme oranının 300-400 bin doğumda bir olduğunu belirtti. Henüz isim verilmeyen, karın ve göğüs kısımlarından yapışık olan ikizler, tek karaciğerleriyle hayata tutunuyor.

Posta'da yer alan habere göre, Çocuk Cerrahı Op. Dr. Ali Suat Erkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikizlerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Siyam ikizlerinin görülme oranının 300-400 bin doğumda bir olduğunu belirten Erkoç, "Siyam ikizlerinin çeşitli şekilleri var, ancak bu ikizlerimiz en çok görülen göğüs boşluğu ile karın boşluğu yapışık hasta. Bu hastamızda yaptığımız tetkiklerde sadece karaciğer organını paylaştığını gördük. Diğer organların paylaşımı söz konusu değil." dedi.

Ayırmak riskli

İkizlerin ameliyatla birbirlerinden ayrılması kararında çok dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Ali Suat Erkoç, şöyle devam etti:

"Bu bebeklerin ayrılacağı operasyon oldukça riskli düzeylere varabiliyor ve iki bebek de kaybedilebiliyor. Onun için burada hem aile hem de doktorlar ortak bir karar vermek zorunda kalıyorlar ve zor bir karar oluyor bu. Şu anda bu hastamızın bir kısım tetkikleri de devam ediyor. Bu tetkikler tamamlandığında ne yapılacağı yönünde karar vereceğiz."

Karaciğerin vücudun en önemli organlarından biri olduğunu kaydeden Op. Dr. Erkoç, "Karaciğer, hatta ’vücudun fabrikası’ olarak bilinir. Çok sayıda maddenin üretildiği bir organ. Bu nedenle ikizlerin tek karaciğere sahip olması ciddi düzeyde yaşam koşullarını etkileyebilecek bir durum." diye konuştu.

Ali Suat Erkoç, siyam ikizlerinin yeni doğan ünitesinde kuvözde gözetim altında tutulduğunu da sözlerine ekledi.