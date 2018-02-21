400 bin öğretmen atama bekliyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğretmen atamalarındaki sorunların çözümü amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinde, KPSS puanlarına bakmaksızın sözleşmeli öğretmen ataması yapmayı planlayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın tutumunu eleştirdi. Gürer, TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede, 109 bin boş kadro ve atama bekleyen 400 bin öğretmen bulunduğunu anımsattı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğretmen atama uygulamaları, atanmayan öğretmenlerin durumu ve görevli öğretmenlerin farklı statü ve ücretlerle görevlendirilmesi sonucu ortaya çıkan sorunların belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması için verdiği önergede, “Milli Eğitim Bakanı’nın bu yıl 5 bin ücretli atama yapılacağını açıkladığı uygulamada, 5 yıl boyunca ek ders ücret karşılığında çalışan adayların, KPSS puanı yetmezse mülakatla alımından geçtiğimiz kasım ayında söz edilmişti… KPSS sınavı sonucunu dikkate almamak, diğer atama bekleyen öğretmenler açısından irdelenmeye muhtaç bir uygulamadır. Esas sorun öğretmenler arası yapılan ayrım ve tanımdadır. Aynı işlevi gören farklı ad ve ücretle çalıştırılıp mağdur edilen kesimin durumu başlı başına bir sorun olarak ele alınmalıdır. Öğretmenler arası ayrım yapılmamalıdır” dedi.

MEB’in uygulamalarının, sorunları daha da karmaşık hale getirdiğini ifade eden Ömer Fethi Gürer, sorunun sadece 5 bin sözleşmeli öğretmen konusu olmadığını vurguladı. Gürer, Meclis Araştırma önergesinde, “Eğitim ve öğretmenlerin sorunlarına yeterince önem verilmemektedir. Uygulamada yaşanan sorunları aşmanın yolu, yapılanların gerekçelerini ortaya koyabilmekten geçer. Bu vesile ile yapılacak Meclis Araştırması, öğretmen sorunlarını kapsamlı bir biçimde ele almak ve çözüm üretmek adına önemli yarar sağlayacaktır” dedi.