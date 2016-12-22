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Yaşam

400 bin kişi çadır kentlerde kar altında

Türkiye sınırına yakın İdlib, Azez ve kırsalında bulunan kamplarda yaşayan 400 bin kişinin çadırları kar altında kaldı

22 Aralık 2016 23:56

Yoğun kar yağışı Suriye’nin Türkiye sınırına yakın İdlib, Azez ve kırsalında bulunan çadırları da etkisi altına aldı.

DHA'da yer alan habere göre, bölgede bulunan çok sayıda sığınmacı kampında yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor. Ağır kış şartları nedeniyle karın etkisi altında kalan sığınmacı kamplarında yaşayanların her şeye rağmen hayata tutunmaya çalıştıkları bildiriliyor. Yerel kaynaklar, daha önceden kurulduğunu belirttikleri bölgedeki derme çatma çadırlarda yaşayanların acil olarak ısınma ve gıdaya ihtiyaçları olduğunu soğukla mücadele ettiklerini ve en çok yaşlı ve çocukaların olumsuz etkilendiğini ifade etti. 

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