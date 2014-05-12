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Dünya

400 ABD askeri Ukrayna'da savaşıyor

ABD güvenlik şirketi "Blackwater"ın devamı olan "Academi"ye bağlı paralı askerlerin Ukrayna'nın doğusunda Moskova yanlısı güçlere karşı savaştığı ileri sürüldü.

12 Mayıs 2014 15:58

Alman haftalık Bild am Sonntag gazetesi konuyla ilgili haberini Alman dış istihbarat teşkilatı BND’den edindiği bilgilere dayandırdı. 

Haberde Ukrayna’da yaklaşık 400 Amerikan paralı askerin Moskova yanlısı güçlere karşı operasyon halinde olduğu belirtildi. 

Paralı askerlerin Afganistan ve Irak’ta görev yapan “Blackwater” adlı güvenlik şirketinin devamı olan “Academi”ye bağlı olduğu ileri sürüldü. İyi eğitimli ve ağır silahlı askerlerin Luhansk kentinde gerilla operasyonlarını yönettiği ve koordine ettiği belirtiliyor. 

“Academi” şirketi söz konusu iddiaları Mart ayında yalanlamıştı. Alman dış istihbarat servisi BND ise, haberle ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı. 

Bild am Sonntag elde ettiği bilgilerin Ukrayna’da özel birlikler tarafından yapılan operasyonları doğruladığını ileri sürüyor. Gazete, BND’nin bu bilgileri 29 Nisan tarihinde Almanya başbakanlığına rapor ettiğini  iddia ediyor.

 

Irak ve Afganistan'da savaşmıştı


“Academi”nin yerine kurulduğu “Blackwater” şirketine bağlı seçkin paralı askerler Irak ve Afganistan’da savaşmıştı. Wikileaks platformu Irak Savaşı’nda görev yapan askerlerin Iraklı sivillere ateş açarak öldürdüğünü ve işkence yaptığını ortaya koyan belgeler yayınlamıştı. Blackwater kötü ününü düzeltmek için 2009 yılında Xe Services, 2011’de de Academi adını almıştı. 

 

Rus uçakları Ukrayna semalarında uçtu

 

Bild am Sonntag ayrıca Rus hava kuvvetlerinin defalarca Ukrayna hava sahasını kasten ihlal ettiğini ileri sürdü. Gazete, Rus ordusunun yönetici pozisyonundaki askerler arasındaki telsiz konuşmalarının Amerikan istihbarat teşkilatı NSA tarafından yakalandığını, deşifre edildikten sonra Alman istihbarat teşkilatına iletildiğini yazdı. 

Dinleme kayıtlarına göre Rus pilotları komutanlarından Ukrayna hava sahasını ihlal etme emri aldı. 26 Nisan tarihinde bu suçlama, Pentagon tarafından Kremlin’e yöneltilmiş ancak Kremlin bunu yalanlamıştı. (DW Türkçe) 

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