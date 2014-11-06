40 yıllık sanat tarihi arşivi tehlikede

Sanat tarihi arşivciliğin pek yaygın ve kurumsal olmadığı ülkemizde, Türkiye’nin sanat tarihi açısından belki de en ilginç ve verimli arşivi Temmuz ayından beri araştırmacılara kapalı.

Sol Haber'de yer alan habere göre, sanat tarihçisi Zeynep Rona’nın 1970’lerden beri Türkiye’de yapılan sanat etkinlikleri ile ilgili dergiler, gazete küpürleri, davetiyeler, basın bültenleri, sanatçı metinleri, broşürler, ve kataloglar gibi çok çeşitli materyali bir araya getirerek oluşturduğu arşiv kadro yetersizliği yüzünden kapanmış durumda.

Hali hazırda Mimar Sinan Üniversite’sinde bulunan arşiv Türkiye sanat tarihinin son 40 yılına ilişkin 100 bini aşkın belgeyi bir araya getiriyor. Oysa üniversite yönetimi, sözleşme şartlarına göre, arşiv çalışmasını sürdürmeyi ve kamuya açık tutmayı taahhüt ediyor.

Eğitimli personel istihdam edilmiyor

2005 yılına kadar Rona’nın kendi evinde bulunan arşiv, 2006’da Bilgi Üniversitesi’ne bağlı Santralistanbul’a taşınmış, ancak 2010 yılında yönetim değiştiğinde tasfiye edilmiş ve üniversitenin depolarına taşınarak kamuya kapatılmıştı. 2012 yılında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim-Heykel Müzesi’nin yeni yerine taşınması ve projelendirilmesi gündeme geldiğinde arşivi de bu projeye dahil etmek istedi.

Bunun üzerine Bilgi Üniversitesi depolarında korunan belgeler MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi’ne taşındı. Arşiv daha sonra Rektörün isteğiyle Sanat Tarihi Bölümü’ne bağlandı ve çalışmalarına aynı mekânda devam etti.

Fakat Temmuz ayından beri arşivin sürdürülmesi ve kamuya açık tutulması için gereken eğitimli personel istihdam edilmediğinden arşiv hem kamuya kapatılmış durumda, hem de o tarihten beri birikmiş olan belgelere işlem yapılmıyor. Zeynep Rona, kadronun çıkmayacağı ve arşivin kütüphaneye taşınacağı konusunda endişeli olduğunu belirtiyor.