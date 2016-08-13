40 yıllık kan davası ‘barış sofrası’yla son buldu

Mardin’in Artuklu İlçesine bağlı Çalışlı Mahallesinden Sağlam ailesi ile Sakalar Mahallesinden Aba aileleri arasındaki 40 yıllık kan davası barışla noktalandı. Bölgenin bazı din adamları ve kanaat önderlerinin desteği ile her iki ailenin büyüklerini barış sofrasına oturttu.

Hürriyet’in haberine göre, 1976 yılında Artuklu ilçesine bağlı Çalışlı (Şaklane) köyünden Sağlam ve Sakalar (Şevreşke) Köyünde Aba aileleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, iki kişinin yaşamını yitirdiği kavgadan sonra iki aile arasında kan davası başlamıştı. Sağlam ve Aba aileleri arasında başlayan kan davasının sonlandırmak için bölgenin ileri gelenleri devreye girdi.

İbrahim Elik, Şehmus Özkan, Abdülkerim Özdemir, Havas Aydın ve Mahmut Dündar’dan oluşan barışı heyeti, bölgenin bazı din adamları ve kanaat önderlerinin desteği ile her iki ailenin büyüklerini barış sofrasına oturttu.

İki mahalleden ve çevrede çok kişinin katıldığı barış yemeğinin ilki Sakalar Mahallesinde yapıldı. Barış heyeti “40 yıllık kan davasını sonlandırmak için uzun süredir kanaat önderleri iki aile arasında yıllardır süren bir kan davasını barışla sonuçlandırılmasının sevincini yaşıyoruz. İki ailenin barışması için verdiğimiz çaba sonuç verdi. İki aile bundan böyle kardeşçe yaşamını sürdürecek. Bugün Aba ailesi barış yemeğini verdi. Yarın da Sağlam ailesi barış yemeği verecek İslam dini, adam öldürmeye yer olmadığı, insanların ancak birlik, beraberlik ve barış içerisinde yaşamayı emrettiği ve bu nedenle aralarında kan davası bulunan her iki ailenin bireyleri Kur`an-ı Kerim’in altından geçirerek aralarındaki kan davasını sona erdirdi” şeklinde konuştu.