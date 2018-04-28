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40 yıllık kamyonu 1,5 yılda ilk günkü haline getirdi

Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'DA, hurda halindeki 78 model kamyon, 20 kişilik ekibin 1

28 Nisan 2018 15:06

Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA\'DA, hurda halindeki 78 model kamyon, 20 kişilik ekibin 1.5 yıllık çalışmasıyla 85 bin lira harcamayla yenilendi.
Bursa\'da Scania Vabis 78 model kamyon, kaporta ustası Ali Ersöz’ün ellerinde yeniden hayat buldu. İstanbul\'daki bir müşteri için, uzun uğraşlar sonucu baştan aşağı yenilenen kamyon, ilk günkü haline getirildi. Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.
20 kişilik ekibiyle 1,5 yılda aşama aşama yapılan çalışmalarla son halini alan kamyonun son halini aldığını belirten Ali Ersöz, “Bu araç bize geldiğinde orijinal bir araçtı, ancak çok fazla çürüğü vardı. İlk günkü haline getirebilmek için şase ile kasa ayrıldı. Bütün kaporta kısımları tamamen yenilendi. Yenilenmesinin ardından astarlanıp kamyonun kupası üzerine oturtuldu. Ardından izolasyonunu gerçekleştirdik. Aşama aşama yaptığımız çalışmanın sonunda ise boya işlemlerimiz başladı. 1,5 senelik bir zaman diliminde bugünkü haline getirdik” dedi.
Kamyonun yenilenmesinde emeği geçen boya ustası Mustafa Gölcük ise, “Boya işlemi 2 ay sürdü. 5 defa astar attık. Tamamen el emeği bu gördüğünüz kamyon. Zaman isteyen ve zevk veren bir şey bu. Uğraşırken bizler de zevk alıyoruz, son hali de hoşumuza gitti” diye konuştu.

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