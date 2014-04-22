40 yıllık final hasreti



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı bu akşam İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile İngiliz ekibi Chelsea arasında oynanacak yarı finalin ilk maçıyla başlıyor. Madrid ekibinin hedefi güçlü rakibini eleyip finale yükselmek. Türk milli oyuncu Arda Turan'ın da formasını giydiği Atletico Madrid 40 yıldır böylesi bir başarıya hasret. Takımın Brezilyalı yıldızı Diego “Büyük maça hazırız” diyor. İspanya liginde son şampiyonluğunu 18 yıl önce elde eden Madrid ekibi çok başarılı bir sezon geçiriyor. Hali hazırda ligde Barcelona'nın önünde lider durumda bulunan Atletico, İngiliz Premier Lig ikincisi rakibi karşısında sahasında iyi bir sonuç alıp, 1974’ten sonra o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası, bugünkü adıyla Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha final heyecanı yaşamak istiyor.

İspanyol ekibi 1974’teki finalde Bayern Münih ile iki maç oynamış, ilk maç uzatmalarda atılan gollerle 1-1 sona ermişti. Atletico Madrid’in golünü o yıllarda Madrid ekibinin kaptanlığı yapan Luis Aragones atmıştı. Statü gereği iki gün sonra yine Brüksel’deki Heysel Stadyumu’nda oynanan ikinci maç Bayern Münih’in 4-0’lık üstünlüğüyle sona ermişti.

Diego Simeone yönetimindeki bugünkü Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı 10 maçta da yenilmedi.

Chelsea ligi unutmak istiyor

Chelsea ise hafta sonundaki lig mücadelesinde puan cetveli sonuncusu Sunderland'a sahasındaki maçta 2-1 yenildi. Evinde 77 maç sonra kaybeden ‘Maviler’ lig şampiyonluğu mücadelesinde de yara aldı. Teknik direktör Jose Mourinho ve ekibi şimdi tüm konsantrasyonunu Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesine çevirmiş durumdu. Bu akşamki Atletico Madrid – Chelsea maçını İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek. Vicente Calderon stadındaki mücadele TSİ 21:45’te başlayacak.

Rekortmenlerin yarı final mücadelesi

Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ikinci ayağı İspanya’nın şampiyonluk rekortmeni Real Madrid ile Almanya’nın şampiyonluk rekortmeni Bayern Münih arasında oynanacak. İlk maç 23 Nisan Çarşamba akşamı. Madrid ekibinde Cristiano Ronaldo yüksek ihtimalle maça ilk 11’de başlayacak. Dizindeki sakatlığı atlatan Portekizli yıldız pazartesi günkü sabah antrenmanının tamamında yer aldı. Golcü oyuncu 2 Nisan’da Borussia Dortmund ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında sakatlanmıştı.

Buna karşılık bir diğer yıldız isim Gareth Bale’in durumu belirsiz. 91 milyon euroluk Galli oyuncu grip olduğu gerekçesiyle son antrenmana katılmadı. Bale geçen çarşamba günü ezeli rakibi Barcelona maçında attığı ve takımına İspanya Kral kupasını getiren güzel golüyle göz doldurmuştu.

Bayern Münih ise Bundesliga’da ve Federasyon Kupası’nda oynadığı maçlarda sergilediği eleştiri alan futbol sonrası dikkatini yeniden Şampiyonlar Ligi’ne çevirdi. Son olarak ligde Braunschweig’ı 2-0 ve kupa yarı finalinde Kaiserslautern’i 5-1 yenen Bavyera ekibi her iki maçta da zorlanmıştı. Bayern için iyi haber, bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaleci Manuel Neuer'in yeniden takımla çalışmaya başlaması oldu. Milli eldivenin Real Madrid karşısında kaleyi devralması bekleniyor.

Santiago Bernabeu stadındaki Real Madrid – Bayern Münih mücadelesini İngiliz hakem Howard Webb yönetecek. Maç TSİ 21:45'te başlayacak.