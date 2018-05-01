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Yaşam

40 yıllık eşini çekiçle öldürdü: Her şeye karışıyordu, huzur vermiyordu; pişman değilim

"Olayın olduğu sabah yine benimle tartışmaya başladı; ceviz kabuğunu doldurmayan konularda tartışma yaratıyordu"

01 Mayıs 2018 16:06

Çorum’da 40 yıldır evli olduğu eşi Hanife Bicil’i başına çekiçle vurarak öldüren 64 yaşındaki Ali Bicil, polis merkezindeki ifadesinde “Her gün tartışıyorduk, her şeye karışıyordu. Hiç kimseye huzur ve rahat vermiyordu. Pişman değilim” dedi.

Çorum’un Çöplü Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası Ali Bicil ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Bicil, yatak odasında eşi Hanife Bicil'in başına çekiçle vurdu. Hanife Bicil kanlar içinde kalırken; Ali Bicil Çarşı Polis Merkezi'ne giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Ali Bicil'in ifadesi doğrultusunda adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yatakta kanlar içinde bulduğu Hanife Bicil'in yaşamını yitirdiğini saptadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hanife Bicil'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayet zanlısı Ali Bicil, polis merkezindeki ifadesinde, “Her gün tartışıyorduk, her şeye karışıyordu. Hiç kimseye huzur ve rahat vermiyordu. Olayın olduğu sabah yine benimle tartışmaya başladı. Ceviz kabuğunu doldurmayan konularda tartışma yaratıyordu. Pişman değilim” dedi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Bicil, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, “Hiç pişman değilim” dedi.

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