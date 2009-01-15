40 yıllık döner 'Drehspiess' oldu

Almanya'nın Viersen kentinde belediye veterinerlik dairesi, hazırlanma metodu ve içerikte standartların dışına çıkıldığı gerekçesiyle dönercilere gönderdiği bir yazıda döner tanımlamasını kullanmalarını yasakladı.



Dönercilerden, büfe ve restoranlarda ürünlerin fiyatlarının yer aldığı tabelaya döner yerine "Drehspiess" (Türkçesi: Döner şiş) yazmaları istendi. Türk dönerciler ise bu duruma tepki gösteriyorlar.



Almanya'da Viersen Belediyesi bölgedeki Türk döner büfelerine mektup göndererek, menülerin yer aldığı tabelalardaki döner ibaresini kaldırarak yerine "Drehspiess" yazmalarını istedi. Viersen'in Hollanda sınırındaki Schwalmtal-Waldniel kasabasında Yasmin Döner'in sahibi Adanalı Yüksel Duru (44) 16 yıldır dönercilik yaptığını belirterek, belediyenin bu uygulamasına bir anlam veremediğini söyledi. Yüksel Duru, "40 yıllık döneri Spiess (Şiş) diye satmamızı istiyorlar. Döner yazana 500 euro ceza kesiyorlar" dedi.



"İçime sinmiyor"



Belediye Veterinerlik Dairesi'nden gelen yazı ile adeta beyninden vurulmuşa döndüğünü söyleyen Duru, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yazıda dükkanınızın içinde, tezgahın üzerindeki tabelada yazan 'Döner' yazısını derhal silmemiz, bunun yerine 'Hackfleischspiess' yazmamız istendi. Benim iki dükkanım var. Birinde tabelayı değiştirdim, döner yazısını kaldırdım. Ama içim sızlıyor. Çünkü döner bizim bir değerimiz. Bunun adı döner. Kimsenin bunu değiştirmeye hakkı olmamalı. Hangi gerekçe ile bunu yapıyorlar."



Duru fabrikalardan gelen dönerleri de göstererek, “Üzerlerinde döner yazıyor, biz de böyle satıyoruz. Eğer isterlerse tabelaya içindekileri yazarız, ama döner yazısını silmeyi içime sindiremiyorum" dedi.



"Spiess" yerine "Tasche"



Spiess kelimesini de kullanmak istemediğini belirten Duru bu nedenle de ilginç bir yöntem geliştirmiş. Türk dönerci ikinci dükkandaki fiyat tabelasında döner yerine sandviç anlamına da gelebilecek 'Tasche' tabirini kullandı. Listede örneğin, çeyrek dönerin adına Kinder Tasche, yarım dönerin adına Tasche normal, Tellerdönerin (Tabakta döner) adına da Yasmin Teller olarak değiştirdi.



"Satılanlar döner değil"



Konuyla ilgili Viersen Belediyesi'nden bir yetkili uygulamanın gerekçesini şöyle açıkladı:



"Biz önce halkın sağlığını ve hakkını düşünürüz. Bu uygulama da sağlık açısından yapılıyor. Elimizdeki tanımlamaya göre döner baharat olmayan, belli oranda kıyma, belli oranda et konulan bir gıdadır. İçine konulmaması gereken diğer bazı ürünler de katılıyor. Dolayısıyla döner olarak satılan bu ürünler bu tüzüğe uymuyor. O nedenle döner olarak satılmasına izin vermiyoruz. bunun adına Spiess denilebilir. Ancak döner denilemez."

