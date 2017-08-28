40 yıllık çifti ölüm bile ayıramadı

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 20 gün önce, 40 yıllık eşi 75 yaşındaki Murat Gündoğdu\'nun kalp krizinden ölmesi üzerine fenalaşan 68 yaşındaki Adifiye Gündoğdu da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun\'un İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde yaşayan Murat Gündoğdu 20 gün önce kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü. 40 yıllık eşini toprağa verdikten sonra acısına dayanamayan 5 çocuk annesi Adifiye Gündoğdu\'nun sürekli tansiyonu yükselmeye başladı. 1 hafta önce de tansiyonu yükselen ve fenalaşan kadın, çocukları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Adifiye Gündoğdu doktorların tüm çabasına rağmen dün akşam yaşamını yitirdi.

Adifiye Gündoğdu\'nun cenazesi bugün yapılan tören sonrasında Derecik Mezarlığında eşinin yanına defedildi.



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