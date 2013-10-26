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Politika

40 yıllık CHP'li belediye başkanı AKP'ye geçti

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le Ankara'da makamında görüşerek, projelerini anlatan CHP'li Güven bugün resmen AKP'ye başvurdu

26 Ekim 2013 01:47

40 yıldır üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden eski Erzin Belediye Başkanı Mehmet Güven, belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunu AKP ilçe başkanına elden teslim etti. 
Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le Ankara 'da makamında görüşerek, projelerini anlatan Güven, bugün akşam saatlerinde AKP Erzin ilçe teşkilatını ziyaret etti. 
radikal.com.tr'de yer alan habere göre, kalabalık bir vatandaş topluluğu ile parti binasına gelen Mehmet Güven, İlçe Başkanı Abdullah Yakar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. 40 yıldır aktif siyasetin içerisinde olduğunu hatırlatan Güven, "Allah ömür verdiği müddetçe, bundan sonraki siyasi hayatımı AKP teşkilatı içerisinde devam edeceğim. Genel merkez beni aday yapar veya yapmaz. Memleketimiz için hayırlısı olsun. Ben aday olmasam da aday olacak arkadaşımızın maddi manevi arkasındayım. Aday adayı olduğumu buradan açıklıyorum. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin" dedi. 
Türkiye'nin barışa ve sükûnete ihtiyacı olduğunu söyleyen AKP İlçe Başkanı Abdullah Yakar da şartları tutan her vatandaşın partilerinden aday adayı olabileceğini söyledi. 
Yakar, yılarca CHP'de siyaset ve belediye başkanlığı yapmış birisinin kendi partilerinden aday adaylığı için başvurmasını ve onu destekleyenlerin partilerine gelmesini kendi açılarından olumlu karşıladıklarını belirtti.

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