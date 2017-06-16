40 yıllık ağaçları kesen belediyeye tepki: Katilimiz olmasaydınız!..

Edirne'nin Keşan ilçesinde yol genişletme çalışmaları kapsamında belediye ekiplerince 40 yıllık çınar ve akasya ağaçlarının kesilmesine çevreciler tepki gösterdi. Çevreciler, yol üzerindeki diğer ağaçların üzerine, "Neden ailemize kıydınız? Biz, 40 yılda ne zorlukla büyüdük. Çevreye zararımız yok, faydamız çok. Bizleri keseceğinize uygun bir zamanda, uygun bir yere taşısaydınız. Katilimiz olmasaydınız" yazılı afişler astılar.

Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçen Salı günü Kurtuluş Caddesi üzerinde yol genişletme çalışmaları kapsamında aralarında 40 yıllık çınar ve akasya ağaçlarının da bulunduğu 5 ağacı kesti.

"Bilgim dışında kesilmiş"

Keşan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Özcan, ağaçların bilgisi dışında kesildiğini belirterek, "Bu bizim birimin yaptığı hatadır. 'Haberim yok' bahanesi belediyeyi haklı çıkarmaz. O birimdekilere ceza olarak kendi elleriyle ağaç başına 10 tane fazla ağaç diktireceğim" dedi.

"Neden ailemize kıydınız?"

Ağaçların kesilmesine çevrecilerden ilginç bir tepki geldi. Çevreciler, yol üzerindeki diğer ağaçların üzerine, "Neden ailemize kıydınız? Biz, 40 yılda ne zorlukla büyüdük. Çevreye zararımız yok, faydamız çok. Bizleri keseceğinize uygun bir zamanda, uygun bir yere taşısaydınız. Katilimiz olmasaydınız" yazılı afişler astı.

"Önemli olan kesilen ağaçların yerine yenisinin dikilmesi değil"

Öte yandan TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal da Keşan'da ağaçların kesilmesine tepki göstererek, yaşananları kınadı. Çoğal, "Neden Keşan Belediye Başkanı, 40 yıllık çınar ağaçlarının kesilmesine göz yumar? Kendisinin ağaç kesimleri için yaptığı açıklamayı da ayrıca üzüntü ile karşıladık. Çünkü burada önemli olan kesilen ağaçların yerine yenisinin dikilmesi değildir. Bizim üzüntümüz de sadece ağaçların kesilmesi değildir. Doğal bir varlıktan, yetişmiş bir ağaçtan ve doğanın yaşama hakkından bahsediyoruz. Üzüntümüz ağaçların bu kadar kolay kesilebiliyor, koruma için gerekli özenin gösterilmiyor olmasıdır" diye konuştu.

Ünsal Yücel (DHA)