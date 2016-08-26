40 yıldır izine rastlanmıyordu; 19 yaşındaki balıkçı yakaladı

Kanada’nın Lillooet kasabasının yakınlarında Fraser Nehri’nde, balıkçıların yıllardır tekrar görmeyi hayal ettiği, mersin balığının nadir rastlanılan bir türü olan ‘Domuz Burun’ yakalandı.

Yaklaşık üç metre uzunluğa ve 295 kilogram ağırlığa sahip olan mersin balığı, 19 yaşındaki Kanadalı bir genç tarafından yakalandı.

40 senedir izine rastlanmıyordu

Neredeyse 40 senedir izine rastlanılmayan ‘Domuz Burun’ kasabada yaşayan balıkçılar için bir efsaneye dönüşmüştü. Pembe burnu ve devasa boyutlarıyla herkesi şaşırtan balık sayesinde, 19 yaşındaki genç bir anda yerel halkın kahramanı oldu.

Yaklaşık 80 yaşında olduğu tahmin edilen ‘Domuz Burun’ un Kanada sahillerine nasıl ulaştığı bilinmiyor.