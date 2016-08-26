T24 LogoT24 Logo
Yaşam

40 yıldır izine rastlanmıyordu; 19 yaşındaki balıkçı yakaladı

Yaklaşık 80 yaşında olduğu tahmin edilen ‘Domuz Burun’ un Kanada sahillerine nasıl ulaştığı bilinmiyor

26 Ağustos 2016 19:43

Kanada’nın Lillooet  kasabasının yakınlarında Fraser Nehri’nde, balıkçıların yıllardır tekrar görmeyi hayal ettiği, mersin balığının nadir rastlanılan bir türü olan ‘Domuz Burun’ yakalandı.

Yaklaşık üç metre uzunluğa ve 295 kilogram ağırlığa sahip olan mersin balığı, 19 yaşındaki Kanadalı bir genç tarafından yakalandı.

 

40 senedir izine rastlanmıyordu

 

Neredeyse 40 senedir izine rastlanılmayan ‘Domuz Burun’  kasabada yaşayan balıkçılar için bir efsaneye dönüşmüştü. Pembe burnu ve devasa boyutlarıyla herkesi şaşırtan balık sayesinde, 19 yaşındaki genç bir anda yerel halkın kahramanı oldu.

Yaklaşık 80 yaşında olduğu tahmin edilen ‘Domuz Burun’ un Kanada sahillerine nasıl ulaştığı bilinmiyor.

ETİKETLER

Domuz burunMersin balığıKanada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24