40 yıldır imar bekleyen Avcılar Yeşilkent'e imar çıktı

Avcılar’ın 40 yıldır imar bekleyen Yeşilkent mahallesi, sonunda imar planına kavuştu. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin yoğun çabaları sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi gündemine gelen 1/5000 ölçekli Avcılar İlçesi Yeşilkent Revizyon Nazım İmar Planı oybirliğiyle kabul edildi.

İBB tarafından 2013 yılında çalışmalarına başlanan ve 7 yıldır ilerleme kaydedilemeyen Yeşilkent Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda yeniden gündeme geldi.

Katılımcı planlama modelini esas alan çalışmaların ilk adımı olarak Yeşilkent İmar Planı İletişim Ofisi kuruldu. İBB ve Avcılar Belediyesi’nin ortak kullandığı ofiste, imar planı hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirme, sorun ve ihtiyaçlarını tespit etme ve birlikte karar verme çalışmaları yürütüldü. Mahalle sakinleri ile düzenlenen plan notları İBB Meclisi’nin aralık ayı 2. toplantısında oybirliğiyle onaylandı.

Yeşilkent mahallesinin yaklaşık 40 yıldır imar beklediğini belirten Turan Hançerli, “100 bin insanımızın yaşadığı, iskan edildiği halde yaklaşık 40 yıldır çözülememiş bir sorunun çözülmesinin önemli bir adımını atan başta Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, İBB bürokratlarına, Meclis üyelerimiz, komisyon üyelerimiz ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.