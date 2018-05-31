40 yıldır deri ürünü tamir ediyor

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da oturan Osman Yaşar (50), babasından devraldığı ayakkabı ve deri tamiri mesleğini 40 yıldır sürdürüyor.

İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Karaoğlanoğlu Sokak üzerindeki dükkanında babasından öğrendiği, ayakkabı ağırlıklı olmak üzere birçok deri ürünün tamirini yapan Osman Yaşar, 40 yıldır aynı meslekle geçimini sağlıyor. Yaşar, bu işle 2 kızını ve 1 oğlunu okuttuğunu söyledi. Baba mesleği olması dolayısıyla çocukluğundan bu yana işin içinde olduğunu belirten Yaşar, \"10 yaşındayken, babamın yanında bu mesleği öğrenmeye başladım. İlk, orta ve lise tahsilimin ardından ayakkabı tamirciliğine daha çok kendimi verdim. Çeşitli nedenlerden dolayı ise 1991- 1992 yılında Kamu Yönetimi Bölümü öğrenimi gördüğüm üniversiteyi tamamlayamadım. O dönem aile ekonomime yardım ediyordum, kendi harçlıklarımı kazanıyordum\" dedi.

40 yıl öncesine kadar ayakkabıların el işçiliğine dayalı üretildiğini ve daha kaliteli olduğunu kaydeden Yaşar, \"Nitelikleri iyi olan ayakkabı, daha değerli ve pahalıydı. İnsanlar uzun süre giyer ve bakımını da yapardı. Son yıllarda, hızlı sanayileşmeyle beraber ayakkabı üretiminde kullanılan malzemenin de kalitesi düştü. Eskiden ayakkabılar hep deriydi; ancak şu anda yüzde 70’i imitasyon. İmitasyon ayakkabılar insan sağlığı açısından tehlikelidir. Daha ucuza üretilen ve malzeme maliyetleri daha düşük olan bu ayakkabılar, dar gelirli insanlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Dolayısıyla tamirat olayı da azalıyor ya da tamircilerin geliri ile gideri neredeyse birbirine yaklaşıyor. Kısacası bütçeye uygun olarak alınacak ayakkabı, deri tercih edilmelidir\" diye konuştu.

Tamircilik mesleğinin eskisi kadar kazandırmadığını dile getiren Osman Yaşar, şunları söyledi:

\"Eskiden rahmetli babam, bu meslekten kazandığı para ile bir şeyler yapabildi. Ev yaptı ve bizleri okutup, büyüttü. Bir şekilde üstesinden geldi. Bizim ise bu meslekle bu saatten sonra ev- ocak sahibi olma durumumuz yok. Olsa bile çok zayıf. Eskiden bizim gibi küçük esnafın durumu daha iyiydi. Sadece ayakkabıcılık, diye düşünmeyelim. Diğer mesleklerde de para kazanılıyor, o mesleklerin üyeleri çocuklarını okutuyor ve bunun yanında ev alabiliyordu. Eskiden çok fazla masraf olayı yoktu. Bir evin aile masrafı çok yoktu. Günümüzde eğitim, servis, internet ve cep telefonu gibi bir sürü masraf kalemi var. Eskiden insanlar kazandığı paraları bir işe dönüştürebiliyordu; ancak günümüzde sadece evinin geçimini sağlayabiliyor. Kısacası meslek eskisi kadar para kazandırmıyor.\"



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